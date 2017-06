Schwimmhalle macht Sommerpause Das Röhrscheidtbad in Bautzen bleibt bis zum 26. August geschlossen.

Das Röhrscheidtbad macht erstmal Pause. © Uwe Soeder

Auf einen Besuch im Röhrscheidtbad müssen Badegäste vorerst verzichten. Die Schwimmhalle im Bautzener Stadtteil Gesundbrunnen geht jetzt in die Sommerpause. Ab Sonnabend ist das Hallenbad mehrere Wochen lang geschlossen. In dieser Zeit werden im Bautzener Hallenbad notwendige Reparatur- und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. Am 27. August öffnet das Röhrscheidtbad wieder. In den vergangenen Jahren tauschten Handwerker die Leuchtröhren der Lampen an der Hallendecke aus. Außerdem waren die Fliesenleger am Schwimmerbecken im Einsatz. Ein neuer Beckenkopf wurde verlegt.

In der Zwischenzeit sind kleine und große Wasserratten im Bautzener Spreebad willkommen. Wenn das Wetter mitspielt, hat das Freibad im Juli undAugust zwischen 9 Uhr und 19 Uhr für die Besucher geöffnet. Das Bautzener Spreebad lockt die Gäste dann unter anderem mit Erlebnisbecken, Strömungskanal und einer Wasserkurvenrutsche. (SZ/mho)

