Schwimmhalle an der Freiberger Straße beschriftet Die Riesenbuchstaben sind eine Spezialanfertigung und prangen seit Mittwoch am Neubau. In der Nacht ist die Helligkeit dimmbar.

Das Anbringen der Buchstaben war eine Herausforderung. © René Meinig

So einen Auftrag hatte die Schilderwerkstatt Dresden noch nie. 1,25 Meter hohe Buchstaben, zwölf Stück, aneinandergereiht über 15 Meter lang. Zusammengesetzt ergeben sie „Schwimmhalle“. „Das ist eine Einzelanfertigung“, erzählt Geschäftsführer Matthias Thürmer. Seit Mittwoch prangt der Schriftzug am Neubau der Bäder GmbH an der Freiberger Straße. Das Anbringen sei eine Herausforderung gewesen, sagt Thürmer. Seine Mitarbeiter mussten extra aufs Gerüst steigen und für die Verankerungen tiefe Löcher in die dicken Hallenbadwände bohren. Die Leuchtbuchstaben sind die größte Anlage, die die Schilderwerkstatt jemals hergestellt hat.

An diesem Donnerstag wird der Schriftzug verkabelt, die Lettern könnten am Abend leuchten – blau und gelb, so, wie die Erkennungsfarben der Bäder GmbH sind. Vom Stadtplanungsamt gab es die Auflage, die Helligkeit bei Bedarf stufenlos bis auf zehn Prozent der Leuchtkraft herunterregeln zu können. Falls beispielsweise Anwohner gestört werden. Eine entsprechende Schaltung hat Thürmer eingebaut.

Zu helles Licht in der neuen Schwimmhalle hat auch eine Nachbarin festgestellt. Wenn sie nach Mitternacht mit ihrem Hund noch eine Runde drehe, brenne es drinnen in der vollen Intensität. Dies sei nötig, damit die Reinigungskräfte ihre Arbeit verrichten können, erklärt Bäderchef Matthias Waurick. Wenn sie fertig seien, werde es abgedunkelt.

Etwas dunkler wird es auch, wenn demnächst die Folien an die Glasscheiben rund um die Halle geklebt werden, damit ungebetene Spanner nicht mehr ungestört den Sportlern und Schülern beim Schwimmen zusehen können. Trotzdem falle genügend Tageslicht nach innen, beruhigt Waurick. Bis Ostern werden die Folien kleben. Ein Motiv, wie erst angedacht, werden sie in der Gesamtheit aber nicht ergeben.

