Schwimmen „Schwimmfloh“ gewinnt auf Anhieb Bronze Riesa ist im Schwimmbezirk Dresden Zweiter. Bei den Bezirksmeisterschaften gewinnen die Aktiven einen Pokal und 99 Medaillen.

Oskar Kießling war der jüngste Riesaer Teilnehmer und gewann die Bronzemedaille über die Bruststrecke. © SCR

Mit 99 Medaillen verteidigten die Schwimmer des Sportclub Riesa den zweiten Platz im Mannschaftsranking des Schwimmbezirks Dresden. Bei den Bezirksmeisterschaften am vergangenen Wochenende erreichte das 36-köpfige Team aus der Sportstadt die zweithöchste Punktzahl nach der Dresdner Schwimmgemeinschaft, einer Allianz der Schwimmer des Dresdner SC 1898 und des Universitätssportvereins der TU Dresden. Den dritten Platz nach Punkten sicherte sich die Mannschaft der Dresdner Delphine, gefolgt von den Schwimmern aus Weixdorf, Görlitz, Freital, Radebeul und Pirna.

Mehr als 550 Teilnehmer aus 19 Vereinen der Region kämpften in der neuen Schwimmhalle am Freiberger Platz um Meistertitel und Platzierungen. An zwei Wettkampftagen konnten die Kinder und Jugendlichen aus Riesa 40 Bezirksmeistertitel und Goldmedaillen mit nach Hause nehmen. Dazu kommen weitere 32 Silber- und 27 Bronzemedaillen. Zu dem überragenden Mannschaftserfolg haben vor allem die mehrfachen Bezirksmeister und Medaillengewinner Michael Novacescu, Florian Winter, Clara Jäckel, Niklas Loßner, Paula Geschke, Ingeborg Setten, Stefan Müller, Soraya Nicklisch, Anna Hessler und Laura Mitschke beigetragen.

Neben den bereits erfahrenen Sportlerinnen und Sportlern hat sich auch der Nachwuchs mit starken Verbesserungen und vorderen Platzierungen präsentiert. Der erst siebenjährige Schwimmfloh Oskar Kießling gewann die Bronzemedaille über 50 Meter Brustschwimmen im Jahrgang 2009. Auch die achtjährigen Zwillinge Lisa und Lilly Klatzek gehörten zu den Jüngsten im Wettbewerb. Lisa wurde Bezirksmeisterin über 50 Meter Brust Beinbewegung und erreichte den Bronzeplatz über 50 Meter Kraul Beinbewegung. Das neunjährige Schwimmtalent Paula Gallwitz wurde Bezirksmeisterin über 50 Meter Schmetterling und konnte sich mit neuen persönlichen Bestzeiten außerdem über drei Silber- und eine Bronzemedaille freuen. (SCR)

