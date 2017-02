Special Olympics Schwimmfest als Qualifikation für Kiel Knapp 100 Sportler werden am Wochenende beim 10. Sächsischen Special Olympics Schwimmfest in Riesa erwartet.

Im Riesaer Hallenschwimmbad finden die Wettkämpfe am Wochenende statt. © Sebastian Schultz/Archiv

Am Wochenende findet das 10. Sächsische Special Olympics Schwimmfest in Riesa statt. Die Veranstaltung hat bereits Tradition in der Elbestadt. Sie hatte in Riesa Premiere, setzte dann zwei Jahre aus und kam 2014 als Veranstaltung des Sächsischen Verbandes der Special Olympics wieder.

In diesem Jahr werden knapp 100 Sportler mit Behinderung an dem Wettkampf teilnehmen. Vom Gastgeber wird das Team um Übungsleiterin Carmen Gödikmeier starten und um die Medaillen kämpfen. Die Veranstaltung gilt als Qualifikation für die Nationalen Special Olympics Sommerspiele 2018 in Kiel.

Beginn ist jeweils 10 Uhr im Riesaer Hallenschwimmbad. (rt)

