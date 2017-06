Schwimmer und Händler gesucht Die Vorbereitungen für das Badfest in Arnsdorf laufen. Die Veranstalter haben nun einen Aufruf gestartet.

Im Karswaldbad in Arnsdorf soll auch in diesem Sommer gefeiert werden. © Thorsten Eckert

Das dreitägige Badfest im Arnsdorfer Karswaldbad zählt zu einem der Höhepunkte der Saison. In diesem Jahr findet es vom 30. Juni bis 2. Juli statt. Das Programm für die große Sause steht bereits. So will der Badverein unter anderem am Sonnabend, den 1. Juli, ein großes Schwimmfest für die kleinen Arnsdorfer organisieren. Dafür suchen die Veranstalter derzeit noch Kinder bis zur vierten Klasse, die sich in Vierer-Teams beim Schwimmwettbewerb messen wollen. Wer schafft es, die Beckenbahnen am schnellsten zurückzulegen? Für alle ganz kleinen Kinder, die noch nicht schwimmen können, gibt es übrigens ein Wasserrennen. Interessierte Teams können sich jederzeit anmelden. Los geht es am Sonnabendnachmittag ab 15 Uhr.

Doch nicht nur für das Schwimmfest ist der Badverein noch auf der Suche nach Mitwirkenden. Denn am selben Tag findet auf dem Gelände des Karswaldbades auch ein Flohmarkt statt. Standgebühren werden dabei nicht verlangt! Wer also auf seinem Dachboden oder im Keller noch ein paar kleine Schätze hat, die er selbst nicht mehr benötigt, der kann sich noch bis Mitte Juni beim Team des Karswaldbades mit einem Stand anmelden. Auch Schüler oder Kinder können mit einem eigenen Stand beim Flohmarkt dabei sein. (ste)

Anmeldungen für das Schwimmfest und den Flohmarkt sind bei Jürgen Brendel: 0174/4857460

