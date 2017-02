Schwimmender Bagger schaufelt in der Elbe Ein imposanter Anblick bietet sich gerade zwischen Elbtal- und Altstadtbrücke. Hier beseitigt eine Spezialfirma Flutschäden.

So wird's gemacht: Mit dem auf einem Schiff stehenden Bagger werden Sedimente und Geröll aus der Elbe geholt. Dadurch sollen Sohlerhöhungen vor dem Elbkai beseitigt werden. © Claudia Hübschmann

Meißen. Das Bild ist dieser Tage häufiger zu beobachten: Der ein oder andere Meißner Fußgänger, der am Elbufer zwischen Altstadt- und Elbtalbrücke unterwegs ist, hält einige Minuten inne, den Blick dahin gerichtet, wo sonst der Schiffsanleger ist. Kein Wunder – denn was sich tagsüber gerade auf der Elbe in Meißen abspielt, sieht man nicht allzu oft. Die Anlegestellen sind verschwunden. In Höhe des Kais steht dafür mitten im Fluss ein großes Schiff.

Dass es trotz des fließenden Wassers in der Elbe zu stehen scheint, verdankt es vier Metall-Säulen, mit denen die Schiffsenden jeweils im Boden verankert sind. „Dadurch ist das Schiff fixiert, kann der Bagger seine Arbeit für den Hochwasserschutz verrichten“, sagt Stadtbauamtsleiter Dirk Herr. Besagter Bagger ist auf dem Frachtschiff mittig positioniert. Zu ihm gehört ein mehrere Meter hoher Aufsatz in Form eines horizontalen Seilzuges. Daran ist wiederum ein großer Zwei-Schalen-Greifer befestigt. Mit diesem holt der Baggerfahrer Gesteine, Schutt und andere Anlandungen aus dem Bereich am Elbkai, wo das Hochwasser von 2013 seine Spuren hinterlassen hat, aus dem Wasser.

„Dort, wo es Ausspülungen und Beschädigungen im Flussbett gegeben hat, bringt die Firma Wasserbausteine in die Elbe ein, an anderer Stelle werden wiederum Sedimente und Geröll aus dem Wasser herausgenommen“, erklärt Herr.

Bis Ende März sollen die Spezialisten der Firma Hülskens Wasserbau aus Wesel mit den Arbeiten fertig sein. Schließlich beginnt ab Anfang April die Saison für Flusskreuzfahrtschiffe. Begonnen hatten die Spezialisten mit der insgesamt 256 000 Euro teuren Maßnahme schon in der vergangenen Woche. Bevor das Schiff samt Bagger in die Elbe konnte, wurden die beiden Anleger von Mitarbeitern einer Dresdner Baufirma mit schwerem Gerät aus dem Fluss herausgehoben.

Anschließend konnte die eigentliche Hochwasserschadensbeseitigung beginnen. Denn wie sich herausstellte, wurden durch die Flut von 2013 auf einer Breite von etwa zehn Metern mittels Lotungen sogenannte Kolkschäden als auch Sohlerhöhungen vor der Kaimauer verursacht.

„Um die Schäden zu beseitigen, hatte sich der Stadtrat bereits im Dezember 2016 darauf geeinigt, die Vergabe für die Schadensbeseitigung zu veranlassen“, berichtet Herr. Im Nachgang hatte es allerdings Probleme mit dem Fördermittelgeber – der Sächsischen Aufbaubank (SAB) gegeben. Diese bewilligte zwar Arbeiten am Elbkai, allerdings in einer abgespeckten Variante für weniger als die vorgesehene Viertelmillion. „Wir haben daraufhin einen Erhöhungsantrag gestellt und den Bau in Auftrag gegeben. Mit einem Restrisiko, auf den Mehrkosten sitzenzubleiben“, sagt Dirk Herr. Dazu sei es aber nicht gekommen, da der Antrag aus dem Bauamt inzwischen vollumfänglich genehmigt wurde.

Damit können die Arbeiten nun planmäßig zu Ende geführt werden. An der Kaimauer selbst, so Herr, seien keine Beschädigungen gefunden worden. Deshalb müssten an ihr auch keine Reparaturen durchgeführt werden. Die beiden Schiffsanleger werden wieder ins Wasser gelassen, sobald die Baggerarbeiten beendet sind. So lange bietet sich für die Meißner und Gäste der Stadt noch die Gelegenheit, die technisch anspruchsvollen Arbeiten aus der Nähe zu beobachten.

