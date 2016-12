Schwimmend Leben retten Das DRK sucht Nachwuchs. Der könnte später nicht nur in der Region, sondern sogar an der Ostsee zum Einsatz kommen.

Kati Dugas war 13 Jahre alt, als sie sich beim Deutschen Roten Kreuz (DRK) zur Rettungsschwimmerin ausbilden ließ. Heute koordiniert sie bei der Organisation Einsätze in der Region Döbeln. Fast ihre ganze Familie engagiert sich ehrenamtlich beim DRK. Dort als Rettungsschwimmer tätig zu sein, sei eine gute Kombination aus Schwimmen und der Erweiterung der Kenntnisse in der Ersten Hilfe.

Der DRK-Kreisverband Döbeln-Hainchen hat zurzeit rund 70 Mitglieder. „Etwa die Hälfte davon sind Jugendliche“, sagt Kati Dugas. Solche werden jetzt auch wieder gesucht. Die Wasserwacht, die ein Teil des DRK ist, bietet ab Januar eine Ausbildung zum Rettungsschwimmer an. „Dazu gehört nicht nur die Beherrschung der verschiedenen Schwimm- und Rettungsschwimm-Techniken zum Transport und An-Land-Bringen eines Verunglückten, sondern auch der korrekte Umgang mit den zur Verfügung stehenden Rettungsmitteln, wie beispielsweise Gurtretter, Rettungsbojen und Rettungsbrett“, erklärt Franziska Tauchmann, Mitarbeiterin Organisation beim DRK. Fester Bestandteil des Kurses sind neben der Erste-Hilfe-Ausbildung auch Basismaßnahmen zur Wiederbelebung eines Menschen.

Wird der Kurs erfolgreich abgeschlossen, erhält der Teilnehmer das Rettungsschwimmerabzeichen in Bronze. „Nach mindestens einem Jahr weiterem regelmäßigen Training erfolgt die Prüfung für Silber. Dafür müssen die Jugendlichen aber 15 Jahre alt sein“, erklärt Kati Dugas. Dann können sie in der Rettungswache an der Talsperre Kriebstein in Höfchen, in Freibädern der Region oder an der Seebühne in Kriebstein eingesetzt werden. „Einige fahren auch an die Ostsee und helfen dort ehrenamtlich“, so Kati Dugas.

Bei dem Kurs sind junge Leute ab einem Alter von zwölf Jahren willkommen. Mitzubringen brauchen sie nur „eine große Portion gute Laune, geeignete Schwimmsachen, Duschzeug, Handtuch und Badeschuhe“.

Ausbildung zum Rettungsschwimmer, Kursbeginn: 8. Januar, 18 Uhr, Stadtbad Döbeln. Interessierte werden gebeten, sich unter Tel. 0172 3799870 oder per Mail unter wasserwacht-doebeln@dl-hc.drk.de anzumelden.

zur Startseite