Schwimmend ins Rampenlicht Yusra Mardini begeistert mit ihrer Flüchtlingsgeschichte Millionen – auch den Papst.

Bambi-Gewinner unter sich: Yusra Mardini überbringt Papst Franziskus das goldene Reh. © dpa

Sie besuchte den Papst, erhielt Tipps von US-Präsident Barack Obama und drückte den begehrten Bambi ans Herz: Yusra Mardini aus Berlin bewegte mit ihrer Geschichte in diesem Jahr Millionen Menschen weltweit und schwamm ins Rampenlicht. Nach ihrer lebensgefährlichen Flucht übers Mittelmeer gehörte sie bei Olympia in Rio de Janeiro dem ersten Flüchtlingsteam an.

„Ja, ich bin ein bisschen müde. Es war ein aufregendes Jahr“, sagt die Syrerin. Mit ihrer sympathischen Art und dem geschulten Englisch entpuppte sie sich als clevere Botschafterin auf dem Parkett des internationalen Sports. Wen sie noch kennenlernen wolle? „Michael Phelps“, verrät die 18-Jährige. Zwar traf sie den zurückgetretenen Superstar ihrer Branche kurz, doch richtig sprechen konnte Mardini nicht mit ihm.

Ihr großes Glück war die Idee des Internationalen Olympischen Komitees, bei den Sommerspielen erstmals ein zehnköpfiges Flüchtlingsteam starten zu lassen. Sie zählte neben Leichtathleten und Judoka aus Afrika dazu und lockte schon bei ihrer ersten Pressekonferenz im März gut 100 internationale Journalisten nach Berlin.

Mardini weicht keiner Frage aus, spricht liebenswert und gern und wurde zum Liebling der Medien. Da war es auch egal, dass es in Brasilien nicht zu einem vorderen Platz reichte. Auch als 41. über 100 Meter Schmetterling, knapp 13 Sekunden hinter Olympiasiegerin Sarah Sjöström aus Schweden, war sie die gefragteste Interviewpartnerin. Über 100 Meter Freistil belegte Mardini den 45. Rang.

„Mein großes Ziel lautet nun Tokio 2020“, sagt die Schwimmerin, die aber noch nicht weiß, unter welcher Flagge sie in vier Jahren starten kann. Noch steht nicht fest, ob es wieder ein Flüchtlingsteam geben wird. Falls Mardini für Deutschland oder Syrien starten will, müsste sie ihren Flüchtlingsstatus ablegen. Dann wären aber die Qualifikationsnormen deutlich schwieriger zu erfüllen. „Es steht noch viel in den Sternen“, sagt ihr ehemaliger Trainer Sven Spannekrebs. Er übergab das Amt in Mardinis Klub, den Wasserfreunden Spandau, an Ariel Rodriguez, koordiniert aber weiter die Arbeit mit den Verbänden. Dazu kommt mit Marc Heinkelein aus München ein Manager ins Team.

Sportlich steht zwar vorerst kein Höhepunkt mehr auf dem Programm, aber das Filmprojekt in Hollywood über ihre einzigartige Biografie weiter auf der Agenda. „Einige Leute arbeiten daran“, sagt Mardini. Allein ihre Flucht aus Damaskus nach Berlin ist filmreif. Ihr Schlauchboot auf der Fahrt nach Lesbos hatte ein Leck, drohte unterzugehen. Yusra und ihre Schwestern sprangen ins Wasser und zogen das Boot fast drei Stunden zur griechischen Insel und retteten vielen Menschen das Leben.

Gern nutzt Mardini die Öffentlichkeit auch, um auf das Elend der Flüchtlinge hinzuweisen. Sie hat ihre Landsleute immer im Blick. „Ich schaue jeden Tag, was da in Syrien passiert. Manchmal sitze ich in meinem Zimmer und weine“, sagt der Teenager. Mut machte ihr US-Präsident Barack Obama: „Er sagte zu mir, ich soll stark sein und meine Ziele verfolgen.“ Das war eine willkommene Hilfe, die sie von Obamas Nachfolger Donald Trump nicht erwartet. Den wolle sie nicht treffen. Mardini: „Sorry, aber der hasst doch Flüchtlinge.“ (sid)

