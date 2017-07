Schwimmen lernen im Reichwalder Freibad Bademeister Holger Gröhler hilft Kindern mit viel Geduld zum „Seepferdchen“-Abzeichen.

Mit viel Geduld bringt Schwimmmeister Holger Gröhler den Kindern Oskar Herrmann und Angelie Krämer im Freibad Reichwalde das Schwimmen bei. © Bernhard Donke

Reichwalde. Im zweiten Schwimmlehrgang im Freibad Reichwalde hätten viel mehr Kinder Platz gehabt. Doch Bademeister und Schwimmlehrer Holger Gröhler bekam für den Lehrgang ganze zwei Anmeldungen.

So meldeten Oliver Krämer aus Forst und Ricarda Herrmann aus Mücka ihre Kinder für den Lehrgang an. Aus ihrer Sicht ist das Erlernen des Schwimmens notwendig. „Ja, wir sehen es als sehr wichtig an, dass unsere Tochter Angelie das Schwimmen erlernt. Denn es ist etwas fürs ganze Leben und gibt uns auch eine gewisse Sicherheit, sagt Oliver Krämer. Die Schaustellerfamilie ist für einige Tage beim Reichwalder Dorffest dabei. „Daher haben wir bereits im vergangenen Jahr beschlossen, dass die Tochter in diesem Jahr das Schwimmen lernen soll“, sagt Vati Krämer. Tochter Angelie hat im glasklaren Wasser des schönen Freibades ihren Spaß.

Auch für Ricarda Herrmann, der Mutter von Schwimm-Lehrling Oskar, ist die Teilnahme ihres Sohnes an dem Kurs wichtig. „Oskar kommt jetzt in die zweite Klasse. Das gibt uns die Gewissheit, dass, wenn er mit der Klasse oder in seiner Freizeit einen Ausflug an einen der Badeseen hier in der Region macht, er schwimmen kann. Hier in Reichwalde im Freibad hat er mit dem Bademeister die besten Bedingungen“, sagt die junge Frau aus Mücka.

Und so lernen die beiden Kinder in diesen Tagen bei Holger Gröhler erst am Beckenrand bei Trockenübungen, dann im Wasser, geschützt mit Schwimmhilfen, wie man sich über Wasser hält. Dass dabei auch mal die Geduld und Nerven des Bademeisters beansprucht werden, ist ganz normal. Wie gerade bei Oskar, dem es irgendwann schlicht zu kalt im Wasser wurde. Doch die überzeugenden Worte des Schwimmmeisters und der Mutti Ricarda zeigten Wirkung, und Oskar machte weiter mit. „Mir macht es auch Spaß, aber heute ist das Wasser doch etwas kalt, da wollte ich raus. Gut, dass Mutti da war, die mich überredete, weiterzumachen“, sagt Oskar während einer kleinen Übungspause. „Natürlich geht das Schwimmen nicht von heut auf morgen, da muss man schon Geduld aufbringen. Aber bisher haben es alle Kinder geschafft, und so das Frühschwimmerabzeichen „Seepferdchen“ am Ende des Lehrganges erhalten. Beim Ablegen des Seepferdchens muss der Schwimmer 25 Meter schwimmen können, einen Sprung vom Beckenrand ins Wasser wagen und im schultertiefen Wasser nach einem Gegenstand tauchen und ihn vom Beckenboden mit einer Hand aus dem Wasser holen. Sollten sich auch in der fünften und sechsten Ferienwoche noch Kinder für einen Schwimmkurs melden, dann wird Bade- und Schwimmmeister Holger Gröhler natürlich noch einen oder zwei Schwimmlehrgänge durchführen.

Aus Zahlen der Bautzener Bildungsagentur geht hervor, dass ein großer Teil der Oberlausitzer Schüler nicht richtig schwimmen kann. 30 Prozent der Kinder sind demnach offiziell nicht sichere Schwimmer. Laut einer bundesweiten Umfrage ist die Zahl noch deutlich höher: Demnach sind mittlerweile 59 Prozent der Zehnjährigen keine sicheren Schwimmer.

Anmeldungen zum Schwimmlehrgang im Freibad Reichwalde bei Holger Gröhler ( 0170 8419780) oder über den Dorfclub Reichwalde.

zur Startseite