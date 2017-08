Schwimmen gegen den Schweinehund Extremportler Joseph Heß kam auf seiner Schwimm-Tour durch Radebeul. Hier musste er sich besonders motivieren.

Von Bad Schandau bis nach Hamburg will Joseph Heß in zehn Tagen schwimmen. In Radebeul machte er seine erste Übernachtungspause. Vor dem Start am letzten Freitag hatte er unter anderem in Meißen trainiert. © Sebastian Kahnert / dpa

Das letzte Licht der Sonne spiegelt sich im Wasser. Glutrot verschwindet sie hinter den Bäumen am Elbufer, verabschiedet sich vom Tag. Es ist schon nach 21 Uhr, als Joseph Heß aus dem Wasser steigt. In der Nähe vom Anleger in Serkowitz beendet er am Freitagabend seine Schwimmtour. Das Tagesziel ist erreicht. Die letzten Meter bis zum Hafen geht es mit dem Transporter. Heß muss Kräfte sparen. Er hat noch viel vor.

In zehn Tagen von Bad Schandau bis nach Hamburg kommen, ist sein Ziel. Schwimmend. Durch die Elbe. 620 Kilometer. In Radebeul macht der 30-Jährige seine erste Übernachtungsstation. Seine Hände sehen noch richtig frisch aus. Gar nicht schrumpelig, obwohl sie fast zwölf Stunden durchs Wasser gerudert sind. „Da sind noch letzte Reste Vaseline drauf“, sagt Heß. Damit hat sich der Extremsportler vor dem Start in Bad Schandau kräftig eingeschmiert, um sich beim stundenlangen Kraulen nicht wund zu reiben.

Zwölf Tage Urlaub hat sich der studierte Wirtschaftsingenieur für den Schwimmtrip genommen. Bleiben nur zwei Tage zur Regeneration, bevor er wieder zurück an die TU Chemnitz zur Arbeit muss. „Ich werde wahrscheinlich mit solchen Armen am Schreibtisch sitzen“, sagt er und lässt die Gliedmaßen kraftlos schlackern.

Ein bisschen wirkt der Schwimmer am Freitagabend in Radebeul, als könne er selbst nicht richtig fassen, was er sich da vorgenommen hat. „Und das soll jetzt neun Tage so weiter gehen“, sagt er am Hafen ziemlich ungläubig. Auf der ersten Strecke bis zur Lößnitzstadt hatte er schon mit einigen Schwierigkeiten zu kämpfen. Dass das Motorboot seines Vaters den Geist aufgab und kurz vor Dresden liegenblieb, war da noch das kleinste Problem. Denn Heß wird zusätzlich von einem Kumpel begleitet, der im Kajak neben ihm her rudert.

Unangenehmer als der Bootsschaden war für den Sportler die Wassertemperatur. Eigentlich hatte er sich vorgenommen, ohne Neoprenanzug nach Radebeul zu schwimmen. Das ist schwieriger, weil man ohne Anzug schlechter durchs Wasser gleitet und deshalb mehr Körperspannung braucht, erklärt er. Eine Herausforderung, die der Chemnitzer gerne angenommen hätte. Doch bei Nieselregen und wenig Sonne wurde es ihm irgendwann zu kalt. Deshalb entschied er sich dann doch für den Anzug.

Auch der niedrige Wasserstand der Elbe machte dem Langstreckenschwimmer zu schaffen. „Ich wollte nicht in der Hauptfahrrinne schwimmen“, sagt Heß. Doch schon am Anfang schlägt er sich am Rand das Knie an einem Stein an. Das Wasser ist einfach zu flach. „Selbst in der Mitte kann man an vielen Stellen stehen“, sagt er.

In Radebeul angekommen, sind die Kräfte ziemlich am Ende. „Ich hatte jetzt wirklich keine Lust mehr“, sagt er. In die Schultern war der Schmerz als Erstes gestiegen. Heß hat trotzdem durchgezogen. „Das ist Kopfsache“, sagt er. Schwimmen sei ein sehr einsamer Sport, weil man die meiste Zeit mit dem Kopf unter Wasser ist. Die Strecke, die sich Heß vorgenommen hat, ist mit Abstand die längste, die er jemals geschwommen ist. Dazu gehört für den 30-Jährigen auch: immer wieder den inneren Schweinehund überwinden. „Das Schwierigste an der ganzen Strecke wird wahrscheinlich, am zweiten Tag in Radebeul wieder ins Wasser zu gehen“, sagt er.

Helfen werden dabei sicherlich auch die schönen Erinnerungen vom ersten Tag. Der Mann zum Beispiel, der kurz vor Dresden am Ufer stand und rief, dass er ein Autogramm wolle. Oder die Menschengruppe, die Heß spontan zujubelte, als sie von seinem Vorhaben erfuhr. Oder die ehemaligen Schulfreunde, die ihn von einer Brücke aus anfeuerten.

Auch in Radebeul bekommt der Schwimmer am Abend noch gute Wünsche mit auf den Weg. Leute, die am Hafen sitzen, sind von seinem Plan beeindruckt. Für ein langes Gespräch reicht die Kraft bei Heß aber nicht mehr. „Ich will jetzt nur noch was Schönes essen und dann ab ins Bett“, sagt er.

Mit der Motivation am nächsten Morgen hat es danach auch gut geklappt. Inzwischen ist Heß schon in Sachsen-Anhalt. Am Montagabend wollte er Dessau erreichen, am Dienstag dann Magdeburg.

Unter www.track.rs/elbeschwimmer kann man per Live-Tracking verfolgen, wo sich Heß gerade befindet.

