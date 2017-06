Schwimmen für die Wissenschaft Die Elbeschwimmstaffel erreichte am Sonntag Meißen. Auch ein Meißner war im Wasser.

Geschafft: Beim Elbstaffelschwimmen schwammen Steffen Vogel und Ute Schwarz aus Pirna beide Etappen mit. Am Montag geht es weiter in Richtung Riesa. © Claudia Hübschmann

Von Erschöpfung keine Spur. Zwei Kilometer zu schwimmen gehört für den 58-jährigen Lutz Lange zu den leichteren Kürübungen. Der gebürtige Meißner, der heute in der Sächsischen Schweiz lebt, ist aktiver Triathlet. Am Sonntag war er einer von elf Schwimmerinnen und Schwimmern, die bei der Elbeschwimmstaffel an den Start gingen. Das ist ein einzigartiges Sport- und Forschungsevent im Wissenschaftsjahr Meere und Ozeane. Während die Schwimmstaffel die Elbe hinabschwimmt, sind Forscherinnen und Forscher auf einem Begleitboot im Einsatz. Sie messen die Qualität des Wassers, untersuchen den Mikroplastikgehalt und informieren über Hochwasserschutz.

Bei der bislang größten Freiwasser-Schwimmstaffel Deutschlands sind mehr als 200 Schwimmerinnen und Schwimmer in der Elbe unterwegs. Sie legen in drei Wochen 575 Flusskilometer zurück. Auf 19 Etappen durchqueren sie sechs Bundesländer. Ihre Botschaft lautet: Das Meer beginnt hier. „Es ist das erste und einzige Mal, dass wir eine solche Veranstaltung organisieren“, sagt Nina Petersen vom Organisationsteam. „Die Elbe ist ein wunderbares Beispiel dafür, was es etwas bringt, wenn etwas für die Flussgesundheit getan wird“, sagt Nina Petersen. Einst war er einer der fischreichsten, später einer der dreckigsten Flüsse Europas. Inzwischen hat der Fluss Badewasserqualität. „Trinken sollte man das Elbewasser aber nicht wegen der vielen Mikroorganismen“, sagt Andreas Hohlbach vom Karlsruher Technologie Institut (KIT). Er und seine Kollegen nehmen während der gesamten Tour Wasserproben und analysieren diese.

Auch Mitarbeiter der Technischen Universität Dresden nehmen während der Schwimmstaffel Proben, um mögliche biologische Auswirkungen von im Wasser befindlichen Kunststoffpartikeln zu untersuchen. Die Partikel werden herausgefiltert und zur weiteren wissenschaftlichen Analyse Labore geschickt. Am Sonntag konnten in Meißen die Zuschauer mit Wissenschaftlerin Nadine Müller von der TU Dresden Proben untersuchen.

Von einer sauberen Elbe profitieren viele: Landwirte, Sportler, Fischer und nicht zuletzt die Nordsee, in welche der Fluss mündet. Deshalb heißt das Motto der Aktion auch „Das Meer beginnt hier.“

Für Lutz Lange war das Schwimmen in der Elbe keine neue Erfahrung. Er hat schon mehrfach am Elbeschwimmen in Dresden teilgenommen. „Heute war es bei Wassertemperaturen von 24 Grad Celsius und einer Fließgeschwindigkeit von etwa sieben Kilometern pro Stunde angenehm“, sagt er. Er hat seine zwei Kilometer im Freistil zurückgelegt. Vorgeschrieben war der Stil nicht. „Es gab heute auch Brust- und Rückenschwimmer zu sehen, einer sogar im Schmetterlingsstil“, sagt Nina Petersen.

Doch längt nicht alles ist in Ordnung an und in der Elbe. „In den letzten Jahrzehnten hat man sich vor allem auf die chemische Wasserqualität gestürzt und hatte da auch große Erfolge“, sagt Christian Wolter vom Berliner Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Seltene Flussfischarten wie Barbe, Hasel oder Aland kehrten zum Beispiel zurück. Auch der Lachs wird wieder angesiedelt. Seit Ende der 1990er Jahre aber seien Verbesserungen relativ marginal geblieben, ergänzt Wolter. „Anders als bei der Industrie sind die Auflagen für die Landwirtschaft überhaupt nicht verschärft worden“, kritisiert er. Die intensive Landwirtschaft bringe wieder vermehrt Nitrat und Nitrit ins Wasser - und befördere damit die große Gefahr eines verstärkten Algenwachstum. Es nehme Licht und könne zu instabilen Sauerstoffbedingungen im Fluss führen. Auch darauf wollen die Wissenschaftler aufmerksam machen.

zur Startseite