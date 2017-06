Schwimm-Marathon für den Faun Das Sommerfest vom 25. bis 27. August spielt sich rund ums Großenhainer Bad ab. Hier startet eine ganz besondere Idee.

Der Faun soll einen neuen Platz und seinen Brunnen wiederbekommen. Dafür gibt es zum Großenhainer Sommerfest eine Art Benefizschwimmen.

Schlager- und Rockstar Oliver Thomas und Band spielen am Sonnabendabend. Danach gibt es eine Feuershow.

Paddeln und Kanufahren geht wieder auf dem Gondelteich. Auch Floßbau und -fahren wird angeboten.

Auf dem Spielplatz gegenüber der Festwiese macht das Kinder-Handwerkerdorf Station.

Noch einmal sollen im August alle Wasserratten das Naturerlebnisbad nutzen, ein Sommerfest statt des ausgefallenen Erlebnisfestes feiern und sich an die Landesgartenschau vor 15 Jahren erinnern. Wenn das Freibad ab September umgebaut wird, soll die Faunskulptur einen besseren Standort und vor allem ihren Brunnen wiederbekommen, den sie auf der Faunhöhe schon hatte.

Um das Geld dafür aufzubringen, hatten die Stadtväter eine originelle Idee: Am Sommerfest-Sonnabend wird es von 10 bis 18 Uhr einen Schwimmmarathon geben. Jede geschwommene Bahn wird dabei von Sponsoren in bare Münze verwandelt. Schon haben sich erste Einzelstarter und Mannschaften für dieses Benefizschwimmen auf drei Bahnen zu je 25 Metern gemeldet. „Sie bekommen eine konkrete Startzeit, damit sie nicht warten und anstehen müssen“, so Großenhains Kulturkoordinator Jörg Withulz. Denn das dreitägige Fest ohne Eintritt hält eine Menge Angebote bereit und erstreckt sich vom Gerberdamm über Gondelteich und Bad bis zum Spielplatz und der Festwiese.

Erinnerung an den Sommer der Blumen 2002

Mit 10 mobilen Blumenpaletten und einer Fotorückschau am Sonnabendabend erinnert die Stadt an die Landesgartenschau vor 15 Jahren. Das Naturerlebnisbad und die Festwiese mit Bühne sind damals ja erst entstanden. Nun wird zum Lutherjubiläum eine Lutherlinde gepflanzt. Der Grillplatz ist mittlerweile abgebaut. Doch der Bauhof wird das Gelände vorher noch mal pflegen. Kleingärtner werden einen Stand betreuen.

Drei Bühnen bieten Kultur für viele Geschmäcker

Die Schützenhaus-Bühne wird auf der Liegewiese im Bad aufgebaut, das Stroga-Festival findet wie 2014 wieder am Aldi-Parkplatz statt. Während diese Veranstaltungen schon am Freitag gegen 20 Uhr beginnen, läuft das Programm auf der Vereinsbühne auf der Festwiese ab Sonnabendmittag. Wie beim Erlebnisfest ist am Sonnabendabend eine Illumination auf den Wegen und dem Gondelteich geplant. Das liegt in der Hand der Migrationsberatung mit Flüchtlingen und den Jungen Gemeinden aus Skassa, Lenz und Großenhain.

Fotoausstellung und Gaudispringen am Sonntagnachmittag

Vor der Badschließung im nächsten Jahr hatte die Stadtverwaltung aufgerufen, alte Fotos für eine Ausstellung einzureichen. Über 15 Teilnehmer haben das getan. 19 Tafeln am Funktionsgebäude werden nun teilweise private Blicke auf die früheren Badeanstalten in der Stadt zeigen. Diese Ausstellung öffnet am 1. August. Ausführlich wird über die Umbaupläne informiert. Bei einem Gaudispringen des Folberner Carneval Vereins wird ebenfalls an frühere ähnliche Aktionen erinnert. Übrigens kann jeder, der möchte, im Kostüm mitmachen.

Am Spielplatz werden Kinder zu Handwerkern

Mario Huke und die Wiesenwerkstatt werden ein Kinderhandwerkerdorf am Spielplatz aufbauen. Hier kann auch ein Bogen gebaut und gleich bei den Stadtschützen im Bogenschießen ausprobiert werden. Handwerklichkeit wird bei den Pfadfindern gefördert, die an der Festwiese zum Campen einladen. Die Enso hat hier einen Mitmachstand, der VVO bietet im Bad eine Bastelstraße für die Jüngsten.

Großenhainer Christen feiern die Reformation

Am Röderneugraben wird die Kirche drei Zelte zum Reformationsjubiläum und zu „Schätzen“ aufbauen. Im Ausstellungszelt ist ein Münzfund vom Kirchhof Seußlitz 2015 zu sehen, alte Landkarten und Bibeln. Im „Mischzelt“ geht es ums Drucken und Schreiben. Im Aktionszelt kann die Sütterlin-Schrift ausprobiert werden. Am Sonntag findet ein Open-Air-Gottesdienst statt.

Sportlich auf dem Gondelteich und im Husarensportpark

Aktiv nature Tours aus Moritzburg laden beim Sommerfest zum Kanu- und Paddelbootfahren auf dem Gondelteich ein. Mit der evangelischen Jugend werden Flöße gebaut und getestet. Auch im Sportangeln kann man sich versuchen. Sportlich geht es an dem Wochenende auch im Husarensportpark zu. Als Teil des Festes werden ein Basketballturnier, die Speedskatetage, ein GFV-Fußballheimspiel und ein HCG-Handballturnier angekündigt.

