Schwieriges Puzzle Joachim Löw nominiert seinen Kader für zwei Quali-Spiele. Dabei hat er eine riesige Auswahl und schielt bereits auf die WM.

Gut gemacht: Bundestrainer Jogi Löw tätschelt Timo Werner. Der Stürmer von RB Leipzig darf sich Hoffnungen machen, für die beiden WM-Qualispiele nominiert zu werden. © dpa

Viele gestandene Weltmeister, das Beste vom Confed-Cup, dazu die Perlen der U21-Europameister – nach einem Sommer der Experimente setzt Joachim Löw ab Freitag aus mindestens 45 Kandidaten langsam sein Mosaik für den WM-Titel 2018 zusammen. Es ist ein Luxuspuzzle, bei dem einige Teile unter den Tisch fallen.

„Das Wichtigste ist“, betont Löw, „dass man sich immer wieder verändert.“ Das sei zu schaffen, „wenn junge Spieler gut sind und sich einen Platz in der Mannschaft erkämpfen wollen. Ich will, dass wir wieder hungrig sind.“ Passend dazu erklärte Manager Oliver Bierhoff nach dem Confed-Cup-Sieg, es gebe beim Weltmeister von 2014 „wenige Unantastbare“.

So wenige sind es dann allerdings doch nicht. Wenn Löw am Freitag sein Aufgebot für die WM-Qualifikationsspiele gegen Tschechien in Prag (1. September) und gegen Norwegen in Stuttgart (4. September) benennt, kann sich ein Dutzend Spieler sicher sein. „Wir haben viele Weltmeister dabei, etablierte Spieler, von denen ich weiß, dass sie große Erfahrung und große Klasse haben“, sagt Löw.

Stets nannte er in diesem Zusammenhang Manuel Neuer, Toni Kroos, Mats Hummels, Jerome Boateng, Sami Khedira, Thomas Müller, Mesut Özil. Doch es gibt auch Zwänge und Härtefälle: Mario Götze beispielsweise hat gerade erst sein Bundesliga-Comeback nach sieben Monaten gegeben. Drei weitere Dortmunder sind verletzt: Marco Reus, André Schürrle und Julian Weigl. Ilkay Gündogan (Manchester City) fehlt Spielpraxis, Boateng wartet auf den ersten Liga-Einsatz, Neuer wird erst am Samstag wieder im Tor des FC Bayern stehen. Einige knifflige Fragen sind damit aufgeschoben.

Schwierig wird die Entscheidung bei jenen, die sich in Russland erst aufgedrängt haben: Timo Werner, Leon Goretzka, Lars Stindl, Niklas Süle und Sebastian Rudy. Emre Can spielte erst am Mittwochabend für den FC Liverpool gegen 1899 Hoffenheim (4:2) herausragend.

Das ist lange noch nicht das Ende der Kandidatenliste. Sandro Wagner, Amin Younes sowie Marvin Plattenhardt, Diego Demme und Kerem Demirbay werden sich erst mal wieder hinten anstellen müssen. Für sie war die WM-Generalprobe ein einmaliges Abenteuer – mit einer geringen Chance auf mehr. Und was ist mit Leroy Sané? Julian Brandt? Mit Serge Gnabry? Jonathan Tah? Antonio Rüdiger? (sid)

