Schwieriges Erbe

Birgit Lippert (links) und Simone Schimmang wohnen in der Landeskronstraße 27. Beide haben in dieser Straße Erfahrungen mit herabfallenden Fassadenteilen gemacht, Simone Schimmang an der Nummer 22 (Absperrung vorn rechts) und Birgit Lippert jetzt an der Nummer 34 (im Hintergrund).

Neben dem Unglückshaus Landeskronstraße 34 hat der Bau eines Fußgängertunnels begonnen.

Görlitz. Vergessen wird Birgit Lippert den 24. Februar wohl nie. Kurz vor 18 Uhr war die 69-Jährige auf dem Weg nach Hause in die Landeskronstraße 27. Es hatte gestürmt und geschneit an diesem Freitag. Auch, als sie die Landeskronstraße 34 passierte, rieselte irgendetwas herab. Sie spürte, dass das kein Schnee ist, blickte nach oben – und rannte so schnell sie konnte auf die andere Straßenseite. „Wenn in dem Moment ein Auto gekommen wäre, hätte es mich überfahren“, sagt die Rentnerin.

Doch es kam keins, sie erreichte den rettenden Bürgersteig gegenüber – und hörte hinter sich ein Gedonner, sah eine Staubwolke – und ging schnurstracks nach Hause. „So richtig ist mir erst im Nachhinein bewusst geworden, was passiert ist“, sagt sie. Erst am nächsten Tag ist sie zur Unglücksstelle zurückgegangen und hat sich alles angesehen: Ein Teil der Fassade der Nummer 34 war an jenem stürmischen Freitag auf die Straße gestürzt. Und abgesehen von einem etwas weiter entfernt laufenden jungen Mann auf der anderen Straßenseite war Birgit Lippert die Einzige, die in der Nähe war. „Ich hatte wohl 100 000 Schutzengel“, sagt sie rückblickend.

Inzwischen hat die Stadt die Straße vor der Landeskronstraße 34 mit massiven Absperrungen versehen, seit Montag läuft zudem der Bau eines Fußgängertunnels entlang der Nummer 34. Wann das fertig sein wird, kann Rathaussprecher Wulf Stibenz nicht sagen. Auch sonst nennt er kaum Neuigkeiten. „Der Statiker arbeitet weiter an der Analyse des Ist-Zustandes.“ Das sei wichtig, um die Entscheidung für einen Abriss oder Teilabriss zu treffen und die technische Lösung dafür auszuwählen. Die Straße bleibt währenddessen gesperrt.

Große Probleme mit unsanierten Altbauten hat auch das städtische Tochterunternehmen Kommwohnen. So sind 2014 Fassadenteile der Leipziger Straße 19 auf einen Pkw gefallen. Das wurde von der Versicherung reguliert. „Insgesamt haben wir in der Innenstadt West neun Häuser, die in einem sehr schlechten Zustand sind“, sagt Geschäftsführer Arne Myckert. Die Schwierigkeit: Die Sanierungskosten sind in solchen Fällen extrem hoch, die zu erwartenden Mieteinnahmen hinterher zu gering, als dass eine Sanierung wirtschaftlich zu schaffen wäre. „Wenn sich die Sanierung schon bei einer optimistischen Prognose nicht rechnet, dürfen wir sie nicht durchführen“, sagt er. Dass von den Kommwohnen-Häusern eine ähnliche Gefahr ausgeht wie von der Landeskronstraße 34, glaubt er aber nicht: „Unsere leer stehenden Gebäude werden regelmäßig kontrolliert, und bei Problemen sperren wir sofort den Gehweg ab.“ Auszuschließen sei ein Unglück freilich nie. Selbst bei sanierten und genutzten Gebäuden wie dem Augustum am Klosterplatz gab es schließlich schon Abstürze, die einen Passanten hätten erschlagen können, wenn einer gekommen wäre.

Doch Myckert hat trotzdem eine Hoffnung: „Für sechs dieser neun Häuser bemühen wir uns derzeit um SAB-Fördermittel, die von der Stadt durchgereicht werden müssten und mit deren Hilfe eine Vollsanierung bis Ende 2018 möglich wäre.“ Damit das gelingt, braucht er bis Mitte 2017 eine positive Entscheidung. Konkret geht es um die Leipziger Straße 19, 20 und 20a (drei Häuser am Leipziger Platz), die Löbauer Straße 42 und die Brautwiesenstraße 17/18. Sollte es gelingen, dann besteht auch für die anderen drei Häuser Hoffnung, für die Brautwiesenstraße 5 bis 7. Aber neun auf einen Streich, das ist nicht zu schaffen. Die Brautwiesenstraße 5 und 7 werden derzeit aber zumindest gesichert, bei der 6 die Dachabdichtung durchrepariert,

Birgit Lippert und ihre Nachbarin Simone Schimmang haben derweil ein anderes Problemhaus vor Augen: Die Landeskronstraße 22, das Eckgebäude zum Brautwiesenplatz. Sie wohnen genau gegenüber. „Im Juni 2011 ist ein Zierelement von diesem Haus auf mein vier Wochen altes Auto gekracht, das darunter parkte“, so Simone Schimmang. Den Sachschaden von knapp 4 000 Euro hat ihre Vollkasko bezahlt. Auf weiteren 2 000 Euro ist die 52-Jährige aber bis heute sitzengeblieben: Für die Höherstufung bei ihrer Versicherung, die Wertminderung des Autos, Leihgebühren für ein Ersatzfahrzeug und Anwaltskosten. Seit 2015 hat Simone Schimmang ein Gerichtsurteil, wonach die Besitzerin der Landeskronstraße 22 diese Kosten bezahlen muss. Das Problem: Die Frau lebt in Holland, ist auf ihrer Postadresse nicht erreichbar, hat keine Haftpflichtversicherung und ist angeblich in Privatinsolvenz. So hat Simone Schimmang wenig Hoffnung, das Geld wiederzusehen. Andererseits steht sie mit diesem Betrag inzwischen im Grundbuch des Hauses. Dort steht auch die Stadt: Mit den Kosten für mehrfache Absperrungen und Feuerwehreinsätze. Auf Betreiben der Stadt soll es jetzt zwangsversteigert werden, sagt Simone Schimmang. Der Gutachter habe einen Wert von 5 000 Euro festgesetzt. Sollte sich ein Käufer finden, besteht Hoffnung, an das Geld zu gelangen. Vor dem Haus geparkt hat Simone Schimmang seither nie wieder. Ganz anders Birgit Lippert: Sie läuft weiter regelmäßig am Unglückshaus 34 vorbei.

