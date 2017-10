SchwierigerJob unter der Brennerei Die Sanierung eines Kanals, in dem das Butterwasser fließt, geht nur langsam voran. Das hat triftige Gründe.

Lutz Lange (technischer Leiter Weinbrand Wilthen ), Lutz Schürer (Geschäftsführer Weinbrand Wilthen), Reiner Märcz (Bauamt Wilthen) und Bürgermeister Michael Herfort berieten schon im April, wie der Kanal saniert werden kann. © Uwe Soeder

Die Sanierung des Kanals, in dem das Butterwasser unter der Wilthener Weinbrennerei hindurch fließt, ist zur Hälfte erledigt. Das berichtet Reiner Märcz, der das Amt für Bau- und Immobilienmanagement der Stadt leitet. Die Arbeiten sind kompliziert, denn der Kanal ist zwar drei Meter breit, aber nur anderthalb Meter hoch. Die Bauarbeiter können darin nur im Hocken, Sitzen oder Liegen hantieren. „Zum Glück hat die Firma Kühnapfel Spezialbau aus Radeberg Erfahrungen aus dem Bergbau“, sagt Reiner Märcz.

Die Bauleute überziehen Wände und Decke mit Spritzbeton, die Bachsohle mit Zementmörtel. Außerdem wird die Decke des Kanals an einigen Stellen, wo sie nicht mehr die nötige Tragfähigkeit hat, mit Stahlbetonbalken und weiteren Bewehrungen verstärkt. Bei all diesen Maßnahmen darf der Kanal jedoch keinesfalls enger werden, damit der Abfluss des Wassers nicht behindert wird.

Die Arbeiten an dem 100 Meter langen Kanalabschnitt sollen bis zum Ende dieses Jahres abgeschlossen sein. Sie sind Teil einer Maßnahme zur nachhaltigen Beseitigung von Flutschäden auf dem Betriebsgelände. Im kommenden Jahr folgen zwei weitere Bauabschnitte. Im Frühjahr wird ein neuer Löschwasserspeicher aus Stahlbeton mit einem Fassungsvermögen von 900 Kubikmetern errichtet. Im Herbst erfolgt dann der Rückbau des bisherigen Löschteiches. Anschließend wird der Lauf des Butterwassers in diesem Bereich wieder naturnah gestaltet.

Die Arbeiten sollen dafür sorgen, dass es künftig bei Hochwasser in Wilthen nicht mehr zu einem Rückstau des Butterwassers kommt. In den vergangenen Jahren war das mehrmals der Fall – zum Beispiel 2010 und 2013 – und Grundstücke an der Mittelstraße wurden überflutet.

