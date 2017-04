Schwieriger Weg für deutsche Handballer In den Viertelfinal-Hinspielen des Handball-Europapokals gelingen nur Magdeburg und Berlin Wunschergebnisse.

Schon kurz nach dem Abpfiff gab sich Ljubomir Vranjes wieder kämpferisch. „Wir haben eine Mannschaft, die das schaffen kann“, sagte der Trainer der SG Flensburg-Handewitt nach dem 24:26 gegen Vardar Skopje im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League mit Blick auf das Rückspiel. „Dieses Ergebnis ist gewiss nicht mein Wunschergebnis“, sagte Vranjes, dessen Team nach der Niederlage um den Einzug in das Handball-Finalturnier in Köln am 3. und 4. Juni bangen muss. Die Entscheidung fällt schon am kommenden Donnerstag in Skopje.

Besser machte es der THW Kiel, der sein Heimspiel gegen den FC Barcelona mit 28:26 gewann. In der 52. Minute erzielte Marko Vujin das 26:22, doch nach der Disqualifikation gegen Rene Toft Hansen eine Minute später mussten die Gastgeber noch einmal zittern. Der Däne hatte seinen ehemaligen Mitspieler Wael Jallouz rüde gefoult und sah die Blaue Karte, die einen Sonderbericht nach sich zieht. Toft Hansen könnte für das Rückspiel gesperrt werden.

Die Füchse Berlin gewannen das erste Aufeinandertreffen im Viertelfinale des EHF-Pokals bei Grundfos Tatabanya in Ungarn mit 30:25. Die Hauptstädter agierten so dominant, dass Trainer Velimir Petkovic den Nachwuchsakteuren Kevin Struck und Ignacio Plaza nach der Pause viele Einsatzzeiten gönnte. „Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Mit fünf Toren ist es sogar perfekt“, sagte Kreisläufer Kresimir Kozina. Jetzt könne man sich im Rückspiel sogar einen schlechteren Tag leisten. Das gilt für die MT Melsungen nach dem 26:30 beim französischen Vertreter St. Raphael dagegen in gar keinem Fall.

Den klarsten Sieg aller deutschen Clubs feierte der SC Magdeburg, der sich in Spanien bei Helvetia Anaitasuna mit 34:27 durchsetzte. (dpa)

