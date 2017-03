Schwieriger Mauerbau am Tharandter Gymnasium Noch bis zum Freitag wird an der alten Mauer am Evangelischen Gymnasium in Tharandt gebaut.

Baran Guta Octavian (l.) und Frank Brückner decken die alte Mauer am Evangelischen Gymnasium in Tharandt mit flachen Steinen ab. © Karl-Ludwig Oberthür

Derzeit wird an der mehr als einhundert Jahre alten Mauer am Evangelischen Gymnasium in Tharandt gebaut. Bis Freitag noch haben die Männer der Radeberger Firma Kühnapfel Spezialbau an dem 280 Meter langen und bis zu sechs Meter hohen Bauwerk zu tun, das aus heimischen Syenit gebaut ist und einst den Friedhof der Stadt begrenzte. 1910 wurde dort die Schule eröffnet, die der Christliche Schulverein Wilsdruffer Land seit 2006 als Gymnasium betreibt. Im Zuge der umfangreichen Sanierung und Umbaus des Denkmals musste auch die Mauer ertüchtigt werden, die dem Gelände am Hang seinen Halt gibt. „Wir haben seit 2014 rund 190 Meter der Mauer instand gesetzt“, sagt Geschäftsführer Gabor Kühnapfel. Die größte Herausforderung war dabei die Ecke am Schulberg, die mit bis zu vier Meter langen Bodennägeln gesichert werden musste. Mit der Mauer ist die Sanierung des Gymnasiums weitgehend abgeschlossen. „Es bleiben Restarbeiten in den Höfen, die zum Teil erst in den Sommerferien erledigt werden können“, sagt Achilles Markert, Geschäftsführer des Schulvereins. Insgesamt 2,5 Millionen Euro hat der freie Träger in Schule, Turnhalle und Außenbereich investiert. (SZ)

