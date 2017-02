Schwieriger Ausbau der Hirschkurve Die Pläne für Ottendorf sind noch nicht offiziell bestätigt. Dennoch treten im Vorfeld der Maßnahme bereits Probleme auf.

Die Hirschkurve ist im Streckenverlauf der B 97 ein wahres Nadelöhr. Das soll in diesem Jahr beseitigt werden. © Thorsten Eckert

Noch fehlt die öffentliche Bestätigung der zuständigen Behörden, dass der Ausbau der Hirschkurve in diesem Jahr erfolgt. Eingeplant ist die Baumaßnahme aber. „Das Jahresbauprogramm wird immer im Februar festgeschrieben und dann auch durch das Wirtschaftsministerium und uns veröffentlicht“, teilt Isabel Siebert, Sprecherin des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr auf Nachfrage der Sächsischen Zeitung mit. Eine hundertprozentige Zusage könnte also jeden Tag eintreffen.

Doch natürlich muss die Gemeinde Ottendorf-Okrilla bereits davon ausgehen, dass der Ausbau der Hirschkurve in diesem Jahr realisiert wird. Schließlich hängt das Projekt mal wieder mit zahlreichen Umleitungen und auch einigen Problemen zusammen, die es gilt, im Vorfeld bereits zu lösen oder zumindest einzugrenzen.

Grundsätzlich geht die Ottendorfer Verwaltung davon aus, dass die Bauarbeiten im Juni oder Juli beginnen und nach ersten Schätzungen vier Monate Zeit in Anspruch nehmen. „Wir planen den Ausbau mit einer Kurvenverbesserung in der jetzigen 30er-Zone. Dafür wird ein Haus abgerissen und ein Haus umgebaut und damit die Engstelle beseitigt. Es erfolgt der grundhafte Ausbau mit Anbau eines einseitigen gemeinsamen Geh- und Radweges“, kann Isabel Siebert den Verlauf der Baumaßnahme bereits erklären.

Intensive Lösungssuche

Für die einzelnen Schritte wird voraussichtlich eine Vollsperrung der Hirschkurve notwendig sein. Genau aus diesem Grund macht sich die Ottendorfer Verwaltung bereits seit Wochen Gedanken darüber, wie während der geplanten viermonatigen Bauzeit der Waldkindergarten erreicht werden kann. „Wir haben schon mehrere Möglichkeiten in Betracht gezogen, die Ideallösung war bisher nicht dabei“, berichtete Hauptamtsleiter Udo Rößler während der vergangenen Gemeinderatssitzung. Momentan untersuchen er und seine Mitarbeiter die Variante, die Eltern mit ihren Kindern um die Frankenfurt herumzuführen. Doch auch wenn noch keine Ideallösung gefunden ist, so ist sich die Verwaltung dem Problem durchaus bewusst und tüftelt bereits Monate im Vorfeld an einer Lösung.

Doch natürlich entstehen nicht nur für die Ottendorfer, die ihre Kinder im Waldkindergarten betreuen lassen, Probleme. „Auch die Gewerbetreibenden vor Ort sind unruhig“, erklärt Ottendorfs Ortsvorsteherin Andrea Ohm. So sind in unmittelbarer Nähe der Hirschkurve unter anderem die Küchenmanufaktur Hunger, der Discounter TEDi oder auch das Unternehmen Elektro Funk Installation angesiedelt.

Letzter Abschnitt bei der Sanierung

Doch natürlich will die Gemeinde Ottendorf die Gewerbetreibenden und die Anwohner nicht völlig im Unklaren lassen. Deshalb soll es in der 13. Kalenderwoche eine Informationsveranstaltung für alle Bürger geben. Sprich, zwischen dem 27. und dem 31. März.

Der Ausbau der Hirschkurve ist übrigens der letzte Bauabschnitt zur grundhaften Sanierung der B 97. Das Projekt hat bereits im Jahr 2015 begonnen, als Fachmänner auf rund 1,2 Kilometern zwischen dem Ortsausgangsschild in Richtung Laußnitz und der Bergstraße die Fahrbahn erneuerten. Im vergangenen Jahr ließ das Landesamt für Straßenbau und Verkehr schließlich den Abschnitt zwischen dem Obi-Markt und der Kreuzung mit der S 177 grundhaft sanieren.

