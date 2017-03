Schwierige Zukunft für alte Häuser Im Ortsteil Oberlichtenau gibt es einige Beispiele. Ein SZ-Leser wollte wissen, wie es weitergeht.

Pulsnitz Bürgermeisterin Barbara Lüke sieht schlechte Chancen für einen Verkauf. © Frank Sühnel

Verfallene Häuser sorgen immer wieder für Nachfragen, wie es denn weitergeht. Das wollte jetzt der Oberlichtenauer Uwe Schubert gleich für drei Gebäude an der Pulsnitztalstraße in dem Pulsnitzer Ortsteil wissen, alle in Privatbesitz. Aber in so schlechtem Zustand, dass aus Sicht des Oberlichtenauers am Ende vielleicht nur der Abriss bleibe. Was unternimmt die Stadt? lautete die Frage. Nicht ohne Grund. Schubert nahm auch Bezug auf einen SZ- Bericht über verfallene Gebäude im Pulsnitzer Stadtzentrum, die derzeit besonders im Fokus stehen. Uwe Schubert merkte nun an, dass es auch in Oberlichtenau solche Gebäude gebe, um die sich die Stadt mal kümmern sollte. Ihm geht es um die Pulsnitztalstraße 42, 52, 66.

Bürgermeisterin Barbara Lüke erklärt: „Die drei Häuser gehören alle einem Eigentümer, den wir wegen des Zustandes bereits im vergangenen Jahr in die Stadt geladen hatten.“ Die Häuser 42 und 52 stehen zum Verkauf. Die Ratahauschefin fürchtet aber, dass das nicht von Erfolg gekrönt sein könnte. Für die Hausnummer 52 komme eine Verwertung in Betracht, voraussichtlich über eine Zwangsversteigerung, schätzt die Bürgermeisterin ein. „Diese bereiten wir aktuell vor.“ Für die 42 und 66 werden sich kaum Käufer finden, lautet die realistische Einschätzung. Lage und schlechter Zustand deuten darauf hin. Bei dem Wohngebäude mit der Hausnummer 66 komme noch der Denkmalschutz erschwerend hinzu. Barbara Lüke: „Leider ist das Brachflächenprogramm für nicht im Eigentum der Stadt liegende Brachen ausgelaufen.“ Der Freistaat hatte damit Kommunen unterstützt, Schandflecken zu beseitigen. Die Stadt müsste jetzt also auf eigene Kosten solche Gebäude erwerben und abreißen. „Das kommt aktuell nicht in Betracht. Wir sind an einigen anderen eventuell möglichen Lösungen dran, aber das wird dauern.“ (SZ/rha)

zur Startseite