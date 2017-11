Schwierige Verbindung zum Obermarkt Läden schließen trotz guter Innenstadtlage – die Steinstraße erlebt Veränderungen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Die Steinstraße: Vor allem auf der linken Seite – vom Obermarkt kommend – schließen Geschäfte oder haben schon zu. © Nikolai Schmidt Die Steinstraße: Vor allem auf der linken Seite – vom Obermarkt kommend – schließen Geschäfte oder haben schon zu.

Swarovski-Schmuck auf der Steinstraße war eine Idee von Juwelier Robert Navratiel, die offenbar nicht aufgegangen ist.

Görlitz. Albrecht Finster fühlt sich wohl an der Steinstraße. „Sie ist ein sehr guter Standort für ein Geschäft in Görlitz“, sagt der Goldschmiedemeister vom gleichnamigen traditionsreichen Familienunternehmen. Gemeinsam mit seinem Bruder Matthias Finster betreibt er das Geschäft an der Steinstraße. „Wir haben hier einen ordentlichen Mix“, sagt Albrecht Finster mit Blick auf die Nachbarschaft. Natürlich, sagt er, wäre es schön, wenn leer stehende Geschäfte wieder neue Mieter finden würden. „Aber generell ist die Lage eine sehr gute. Touristen kommen, sind hier unterwegs, auf dem Obermarkt gibt es Parkplätze“, sagt Albrecht Finster. Und er ist sehr dafür, dass das auch so bleibt: Entweder die Parkplätze bleiben auf dem Obermarkt erhalten, oder es geht mit einem Parkhaus unter die Erde, findet er. „Man kann darüber streiten, ob parkende Autos auf dem Obermarkt schön aussehen oder nicht. Sie gehören heute eben dazu“, sagt Albrecht Finster

Parken auf dem Obermarkt, ja oder nein, es bleibt ein großes Thema. Der scheidende Fotografenmeister Wolfgang Blachnik hat eine klare Meinung zu dem Thema. „Wenn es keine Parkplätze mehr auf dem Obermarkt gibt, ist dass das Ende der Geschäfte an der Steinstraße“, sagt er. Seit 2010 hatte er hier sein Unternehmen. Einen Nachfolger gibt es nicht. Ob das Geschäft wieder vermietet wird – das ist offen. Wolfgang Blachnik hat zumindest niemanden in Sicht.

Swarovski-Schmuck und Kinderkleidchen – mit dieser Kombination hatte das Geschäft Nina M. an der Steinstraße im Mai dieses Jahres eröffnet. Juwelier Robert Navratiel hatte sich eingemietet, war davon ausgegangen, dass die Kundschaft doch ähnlich ist. Das Geschäft an der Berliner Straße hatte er für das neue Vorhaben geschlossen. Die Idee dahinter: Ein Großteil der Kunden waren dort Touristen, denen wollte Robert Navratiel die Wege verkürzen. Das Ziel war, näher an das „touristische Zentrum“ der Stadt zu ziehen. Aber am Ende hat das Ganze wohl nicht so richtig funktioniert. Das Geschäft ist geschlossen, Robert Navratiel wieder ausgezogen. Über die genauen Gründe möchte er nicht reden. „Ich bin wieder an der Hospitalstraße. Alles ist hier bestens, alles funktioniert“, sagt er nur. Die Steinstraße für den Juwelier – offensichtlich ein abgeschlossenes Kapitel.

Bei der städtischen Europastadtgesellschaft Görlitz-Zgorzelec (EGZ) sieht man das Thema Steinstraße etwas entspannter. „Für die Straße sehe ich eine sehr positive Zukunft“, sagt Geschäftsführerin Andrea Behr. Sie setzt vor allem auf die Belebung durch den Investor des früheren Kaufhauses Totschek. „Damit wird der Straßenzug vom Kaufhaus bis hin zum Obermarkt belebt“, sagt Andrea Behr. Das frühere Kaufhaus Totschek, so die Idee, soll zu einem Zentrum für kreative junge Menschen werden und Einzelunternehmer aus der Digitalwirtschaft anlocken. Große offene Büroräume soll es geben.

Eigentümer Philipp Metz und sein Sohn Pablo wollen damit jungen Leuten eine Chance geben, in Görlitz zu arbeiten, anstatt in die Großstadt ziehen zu müssen. Die EGZ hatte entsprechende Kontakte vermittelt, unter anderem zur Sächsischen Aufbaubank, zu Politik und Wirtschaft. Einen genauen Zeitplan für die Eröffnung des Kaufhauses gibt es allerdings noch nicht. Auf jeden Fall soll es wieder den Namen Totschek tragen. Philipp Metz ist in Görlitz kein Unbekannter. Er hat in der Stadt schon mehrere Häuser saniert. Unter anderem gehört das Weinberghaus dazu. Im Totschek-Kaufhaus an der Steinstraße soll es auch ein Cafe oder ein Bistro im Erdgeschoss geben.

„Die Steinstraße ist eine der wenigen Straßen in Görlitz, die von Touristen gut frequentiert werden“, sagt Hans-Ulrich Leonhardt, Chef des gleichnamigen Antikhauses. Probleme sieht er in der Konkurrenz des Internethandels aber auch im noch nicht geöffneten früheren Karstadt-Kaufhaus am Postplatz. „Wenn das ein paar Tausend Kunden anzieht, kommen etliche auch in die Peripherie“, sagt Hans-Ulrich Leonhardt. Generell sieht er aber die Steinstraße als eine gute Lage an. „Wenn man das Glück hat, das richtige Sortiment zu haben“, sagt der Antik-Experte.

zur Startseite