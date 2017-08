Schwierige Umgewöhnung Seitdem der neue Kreisel offen ist, gelten wieder die alten Verkehrsregeln in Löbaus Zentrum. An die hält sich jetzt aber nicht mehr jeder.

Es geht nur noch in eine Richtung auf der Bahnhofstraße. © R. Sampedro

Einbahnstraße!, brüllt ein Mann, der mit heruntergelassenem Seitenfenster am Rand der Bahnhofstraße parkt. Gerade ist ein schwarzes Auto mit jungem Mann und Löbauer Kennzeichen an ihm vorbeigefahren. Ihm galt der Brüller. Das schwarze Auto war von der Gartenstraße aus in die Bahnhofstraße eingebogen, und zwar nach rechts. Bis zur vergangenen Woche durfte man das auch. Während der Bauarbeiten am Kreisverkehr am Promenadenring war die Bahnhofstraße in beide Fahrtrichtungen freigegeben. Jetzt aber ist der Bau des Kreisels beendet – und Umleitungen in Löbaus Zentrum konnten aufgehoben werden. Für die Bahnhofstraße gilt wieder die alte Regelung, sie ist wieder eine Einbahnstraße. Das Schild am unteren Ende der Gartenstraße spricht eine eindeutige Sprache. Rund, blau, mit weißem Pfeil: Von der Gartenstraße aus darf man in die Bahnhofstraße nur noch nach links einbiegen.

Daran scheint sich aber noch nicht jeder gewöhnt zu haben. Auch die Stadt Löbau hatte die Freigabe des Kreisels auf ihrer Facebook-Seite verkündet. Mehrere Nutzer beklagten daraufhin in ihre Kommentaren, dass viele Autofahrer sich an die neue, alte Einbahn-Regelung nicht halten würden. Es werde noch immer von der Gartenstraße aus nach rechts in die Bahnhofstraße abgebogen. „Sehr gefährlich“, schreibt eine Nutzerin. Auch an die SZ hatte sich ein Löbauer Leser mit dem Thema gewandt. Gerade abends würden die Autos reihenweise die Einbahnstraßenregelung missachten und nach rechts Richtung Nicolaiplatz fahren. Manche haben Schilder und Neuregelung womöglich wirklich nicht bemerkt, vermutet der Leser. „Andere, so mein Eindruck, fahren einfach trotzdem weiter so wie bisher, weil es einfach praktisch ist.“

Ein silbergraues Auto biegt in die Bahnhofstraße ein. Nach rechts. Es fährt langsam, macht kurz darauf Halt. „Ich bin jetzt aus Gewöhnung nach rechts gefahren“, sagt die Fahrerin. Sie war im Urlaub, erzählt sie, ist die Strecke jetzt zum ersten Mal nach Freigabe des Kreisels wieder gefahren. „Mir ist an den parkenden Autos aufgefallen, dass etwas nicht stimmt.“ Weil alle Autos mit der Schnauze wieder Richtung Wettiner Platz stehen. „Bloß gut, dass mir keiner entgegenkam“, sagt sie.

Dass so mancher aus Gewohnheit noch in die falsche Richtung fährt, nimmt auch die Stadt Löbau an. Viele müssen sich bestimmt erst umgewöhnen, schreibt sie auf ihrer Facebookseite. Dabei sei eine klare Ausschilderung aufgestellt worden, sagt Löbaus Pressereferent Marcus Scholz. Zum einen gibt es blaue, runde Schild mit Pfeil am Ende der Gartenstraße. Zum anderen hängt ein paar Meter weiter, im Kreuzungsbereich, das übliche Einbahnstraßenschild. Fährt man trotzdem rechts rum, steht dort ein Sperrschild. Mancher Facebook-Nutzer wünscht sich trotzdem noch ein Schild mehr. Zum Zeitpunkt einer solchen Änderung gehöre ein Zusatzschild an den Anfang der Straße, schreibt ein Nutzer auf der Facebookseite der Stadt Löbau. Ein Schild mit „Achtung, geänderte Verkehrsführung“ hätte einiges gebracht, findet eine andere. Allerdings steht die Beschilderung bereits exklusiv direkt an der Straße, antwortet die Stadt. „Eigentlich ist das nicht zu übersehen.“ (SZ/sdn)

zur Startseite