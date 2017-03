Schwierige Turnhallen-Sanierung in Zodel Dringend muss die Gemeinde Neißeaue an der Halle im Ortsteil Zodel etwas tun. Aber es ist nicht die einzige Baustelle im Ort.

Der Fußballnachwuchs des SV Ludwigsdorf trainiert in der Turnhalle Zodel. Sowohl für den Vereinssport als auch für den Schulsport wird die Halle die ganze Woche rege genutzt. In das Gebäude wurde viele Jahre nichts investiert. Das rächt sich jetzt. © Jens Trenkler

Wird es dieses Jahr der Gemeinde Neißeaue gelingen, die Turnhalle in Zodel zu sanieren? Das Signal steht erst mal auf Grün, denn Geld ist dafür in Aussicht gestellt. Exakt 95 277 Euro aus dem Landesfonds „Brücken in die Zukunft“. Will Neißeaue diese Summe in Anspruch nehmen, muss die Kommune weitere 31 758 Euro drauflegen, um den geforderten Eigenanteil von einem Viertel zur Fördersumme aufzubringen. Bereits dieser Eigenanteil bereitet der Verwaltung schon Kopfzerbrechen aufgrund der knappen Kasse.

Noch brisanter ist der Fakt, dass mit den zur Verfügung stehenden 127 035 Euro nur ein Bruchteil dessen gemacht werden kann, was an der Sporthalle wirklich notwendig ist. Steffen Straube von der Bauverwaltung des Verwaltungsverbandes legte offen, dass nach Kostenschätzungen „925 000 Euro notwendig seien, um allen Erfordernissen gerecht zu werden“. Denn die Mängelliste ist lang: Das fängt mit dem undichten Dach an, an dem vor zwei Jahren nur eine Notreparatur für 1 400 Euro durchgeführt wurde.

Das setzt sich fort über die desolate Regenentwässerung. Fenster und Türen müssten erneuert, die Fassade gedämmt, ein neuer Fußboden eingebracht und die gesamte Elektrik erneuert werden. Letztere bietet nicht mal eine Notbeleuchtung an. Auch das Heizsystem braucht eine Generalüberholung, ebenso die Sanitäranlagen und Umkleideräume. Kurzum, eine Generalsanierung hat die Halle nötig. Aber die würde Neißeaue an den Bettelstab bringen.

„Wir können nur Schritt für Schritt etwas für die Turnhalle tun, vorausgesetzt, wir erhalten dazu auch die Fördermittel“, sagte Bürgermeisterin Evelin Bergmann im jüngsten Gemeinderat. Dennoch: Der jetzt geplante kleine Schritt reicht nicht für Großes. Allein der Sanitärtrakt würde nach vorliegender Kostenschätzung rund 290 000 Euro kosten, um ihn auf den heute geforderten Standard zu bringen. Die Erneuerung der gesamten Haustechnik ist auf 140 000 Euro kalkuliert.

Alles Summen, die jenseits von Gut und Böse sind. Trotzdem muss die Gemeinde einen Anfang machen, schließlich geht es nicht nur um die Sicherheit und das Wohlbefinden der Kinder aus der benachbarten Kita und der Grundschule, sondern auch um das der Sportler aus den Vereinen. Denn nach Einschätzung der Bürgermeisterin ist die Halle von den Vereinen sehr gut genutzt. Deshalb kann die Gemeinde auf die bald 42 Jahre alte Sportstätte nicht verzichten. Das wollen die Vereine, vorwiegend aus Zodel und Ludwigsdorf, gleichfalls nicht.

Eine umsetzbare Lösung konnte in der Sitzung des Gemeinderates nicht gefunden werden. Auch wenn man den Gürtel in das letzte Loch schnallt, reichen werden die rund 127 000 Euro nicht. Als Priorität sind die Toiletten, Wasch- und Umkleideräume angesehen. Aber auch in der vom Bauamt vorgeschlagenen abgespeckten Variante bleiben noch 165 000 Euro unterm Strich stehen. Was aber nicht passieren darf, ist, dass die Gemeinde das Fördergeld aufgrund fehlendem Eigenkapital zurückgibt.

Dessen ist sich die Bürgermeisterin bewusst. Denn bereits im Haushalt 2015 standen die Sanitäranlagen der Turnhalle auf der Liste der Vorhaben. Die geplanten 50 000 Euro wurden aber gestrichen, um den Haushaltsplan rund zu bekommen.

Neben der Turnhalle steht die Grundschule – und damit das zweite große Problem für Neißeaue. Die Bürgermeisterin sprach von einem undichten Dach und dass die Regenentwässerung den heutigen Mengen an Niederschlägen nicht mehr gewachsen ist. Das führt zu einem Rückstau und überflutetem Keller. Hinzu kommt, der Fassade fehlt die Wärmedämmung und die Ölheizung versorgt immer noch die alten Heizkörper im Schulhaus.

Der Sanierungsbedarf ist auch in diesem Gebäude groß. Doch zunächst konzentriert sich die Gemeinde auf das Dach des Flachbaus aus den 1970er Jahren. Denn hierfür sind Fördermittel von knapp 31 000 Euro über das Brücken-Programm zugesagt. Wie bei der Turnhalle muss die Kommune ein Viertel zu dieser Fördersumme noch drauflegen, also rund 10 000 Euro. Selbst dann wäre nur eine Reparatur des Daches möglich. Seine Erneuerung würde nach Kostenschätzung der Bauverwaltung 107 500 Euro betragen. Mit der energetischen Sanierung des Schulhauses würden sogar rund 800 000 Euro fällig sein.

Um wenigstens das Schuldach dicht zu bekommen, hat die Gemeinde eine Aufstockung der Fördermittel um knapp 50 000 Euro beantragt. Dadurch steigt aber der Eigenanteil auf knapp 27 000 Euro. Vorausgesetzt, die Finanzierung steht, soll das Schuldach im nächsten Jahr erneuert werden, die Turnhalle kommt aber erst im Jahr 2020 dran. Dann steht sie 45 Jahre in Zodel.

zur Startseite