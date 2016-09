Schwierige Spurensuche Neue Schadstoff-Messungen in der Nieskyer Oberschule sorgen für eine Überraschung und geben allen Rätsel auf.

Bevor nicht alle Zweifel ausgeräumt sind ist der Anbau der Oberschule für den Unterricht tabu. Betreten wird er derzeit nur, um zu lüften.Foto: André Schulze © andré schulze

Die Verwirrung ist perfekt. Bei neuen Messungen im Anbau der Oberschule Niesky sind am Dienstag im Werkenraum die Richtwerte für Formaldehyd nicht überschritten worden. Und das, obwohl dieser in der Vergangenheit das größte Sorgenkind gewesen und vor der Messung nicht belüftet worden ist. Die Schadstoffwerte scheinen im Neubau Jojo zu spielen. Bei den vorherigen Messungen haben sich die Verantwortlichen noch so über die Zahlen erschreckt, dass sie den Anbau ganz sperren ließen. Und zwei Wochen später kann wieder Entwarnung gegeben werden?

Im Rathaus herrscht Ratlosigkeit. Niemand kann erklären, warum die Messwerte für den krebserregenden Schadstoff Formaldehyd in den Fachkabinetten der Oberschule erst lange gesunken und dann sprunghaft angestiegen sind. Also bleibt der Anbau auch weiterhin geschlossen und die Ursachenforschung wird intensiviert. „Wir werden alles kontrollieren, was machbar ist“, verspricht Nieskys Oberbürgermeisterin. Im Ausschlussverfahren kommt nun alles noch mal auf den Prüfstand. Darauf haben sich Stadt und Schulleitung am Dienstag mit dem Gesundheitsamt, zwei Fachinstituten, dem Planer des Neubaus und einem Gutachter verständigt. Auch Elternvertreter sind vor Ort gewesen.

So sollen nun Bohrungen für Materialproben in den Räumen der Oberschule vorgenommen werden. Auch unterschiedlichste Szenarien werden durchgespielt und dann gemessen. So soll in den Fachkabinetten der Oberschule mal mit laufender und mal mit abgestellter Heizung die Luft untersucht werden. Selbst in den Ausweichräumen für die Oberschüler in der Roten Schule wird mit Mehrfachmessungen getestet, ob die Möbel Schuld an den Ausdünstungen sind. Auf alle Beteiligten kommt eine Sisyphusarbeit zu.

Zugleich ist nicht gesagt, dass Niesky bei der Suche nach problematischen Werkstoffen fündig wird. Denn auch das Wetter der heißen Septembertage könnte die Werte beeinflusst haben, mutmaßt die Oberbürgermeisterin. Ihren entschiedenen Einsatz danken ihr viele Nieskyer. Sogar die in den Räumen benutzten Reinigungsmittel und die Klimaanlagen im Anbau sind schon oder werden noch geprüft. Das alles kostet Zeit, Nerven und Geld.

Die Kosten für die Messungen trägt laut Nieskys Oberbürgermeisterin der Landkreis Görlitz. Für alles andere kommt zunächst Niesky auf. Auch die Ausweichquartiere, wie den Container für die Mittagsversorgung, gibt es nicht zum Nulltarif. „Wir werden pro forma einen Mangel gegen Unbekannt anzeigen“, sagt Beate Hoffmann. Doch ob jemals jemand in Haftung genommen werden kann, bleibt abzuwarten.

Daraus macht die Oberbürgermeisterin kein Geheimnis. Trotzdem ist der Rückhalt für sie nicht nur im Stadtrat groß. Die Sorge um die Gesundheit der Schüler beschäftigt jeden. Die Angst von Eltern, flüchtiges Formaldehyd könnte auch in den Altbau der Oberschule ziehen, entkräftet Beate Hoffmann. Die Brandschutztüren seien dicht verschlossen.

Falls Formaldehyd derzeit überhaupt ein Problem im Anbau ist. SPD-Stadtrat Harald Prause-Kosubek stellt bereits die Frage, was zu tun ist, wenn keine eindeutige Erklärung gefunden werden kann und die Wetterbedingungen für das Phänomen verantwortlich sind. Das Rathaus denkt schon über eine dauerhafte Messanlage für die Räume nach. Die könnte vor Richtwert-Überschreitungen alarmieren. Doch die so erhobenen Messwerte werden offiziell nicht anerkannt, sagt Beate Hoffmann. Die Ursachenforschung hat weiter Priorität.

