Schwierige Planung der Eislöwen Sebastian Zauner bleibt ein weiteres Jahr in Dresden – die wichtigste Stelle ist aber offen.

Vorsichtig basteln die Eislöwen am Kader für die nächste Saison in der Deutschen Eishockey-Liga 2. Was die Personalplanung schwieriger macht: Die wichtigste Stelle ist jedoch seit vorigem Mittwoch offen. Die Absage von Trainer Bill Stewart, der nach Straubing in die DEL wechselt, traf die Eislöwen offenbar überraschend. Trotzdem gaben die Dresdner am Ostermontag drei Entscheidungen bekannt: Während Sebastian Zauner ein weiteres Jahr bleibt, haben Ludwig Wild und der Finne Ville Hämäläinen kein neues Angebot erhalten.

Mit Zauner können die Eislöwen den Spieler halten, der sich in der abgelaufenen Serie am besten entwickelt hat. Der 22 Jahre alte Verteidiger kam in 56 Partien zum Einsatz und half in den Play-offs sogar erfolgreich als Stürmer aus – bis er sich im Training eine Fingerverletzung zuzog. Geschäftsführer Volker Schnabel sieht bei dem gebürtigen Bayern noch Potenzial: „Sebastian ist ein ehrgeiziger Typ, der immer gewillt ist, an sich zu arbeiten und neue Herausforderungen nicht scheut.“ Zauner war im Dezember 2014 nach Dresden gekommen, zuvor hatte er bei Red Bull Salzburg in der multinationalen Nachwuchsliga MHL gespielt. „Die Entwicklung der vergangenen Monate motiviert mich auf jeden Fall zusätzlich“, kündigt er an.

Zauner stand auch bei Stewart hoch im Kurs. Überhaupt habe der Ex-Coach seine Vorstellungen zu einzelnen Spielern deutlich geäußert, heißt es aus Vereinskreisen. Deshalb sei man davon ausgegangen, dass er von seinem Heimaturlaub in Kanada nach Dresden zurückkehren werde. Eine Liste der Top-Kandidaten für seine Nachfolge gebe es demzufolge bisher nicht, wohl aber viele Bewerbungen.

Im künftigen Team stehen außer Zauner auch Kapitän René Kramer, Alexander Höller, Martin Davidek und Dominik Grafenthin. Dagegen hatte Top-Scorer Brendan Cook zwar bereits verlängert, seine Karriere dann aber beendet.

