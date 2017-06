Schwierige Löschwasserversorgung Undichte Staustufen und verkrautete Teiche sorgen für Probleme. In Niederstriegis ist die Lage besonders prekär.

Auf dem unteren Teich in Littdorf hat sich ein rund 15 Zentimeter dicker Algenteppich gebildet. Der müsste beseitigt werden, damit die Feuerwehr unkomplizierter Wasser entnehmen kann. Das Wasser für die Beräumung abzulassen, komme laut Ortschaftsrat nicht infrage. © Dietmar Thomas

Während die Löschwasserentnahmestelle in Mahlitzsch nun ordnungsgemäß ausgeschildert ist, fehlt am unteren Teich in Littdorf ein entsprechender Hinweis. Das bemängelten die Niederstriegiser Ortschaftsräte während ihrer jüngsten Sitzung. Sie hatten sich die Situation vor Ort angesehen. Stattdessen fällt sofort die großflächige Algenschicht ins Auge. „Sie ist etwa 15 Zentimeter dick“, schätzt Ortschaftsrat Michael Hengst. Er ist auch der Chef der Feuerwehr Niederstriegis.

„Es handelt sich um ein stehendes Gewässer. Da ist das kaum zu verhindern“, meint er. Der Teich ist im Besitz der Gemeinde. Sie müsste für die Beräumung sorgen. Den Teich abzulassen, käme nicht infrage. Ortschaftsrat Jens Funke schlägt vor: „Da kann die Feuerwehr einen Übungsdienst machen.“ Eine Option, die Ortswehrleiter Hengst in Betracht zieht. „Wir könnten mit dem Handschlauchboot rausfahren und den Bewuchs rausholen. Die Algenschicht muss man dann aber weit weg entsorgen. Sie fängt an zu stinken“, sagte er.

Nahezu komplett trockengefallen ist der obere Teich in Littdorf. „Er ist in Privatbesitz. Die Situation ist aber jedes Jahr ähnlich“, so Hengst.

Die Littdorfer wünschen sich einen Umbau ihres Gerätehauses. Es gebe Probleme mit den Überfahrtsrechten. Es bestehe die Option, dass die Stadt Roßwein das betreffende Land kauft. Die Ortschaftsräte halten das für wenig sinnvoll. „Das Tor ist sowieso verzogen. Es wird ein neues gebraucht. Das könnte man versetzen. Dann hätten die Kameraden es auch leichter, aus dem Gerätehaus zu fahren – und zwar dann über bereits gemeindeeigenes Land“, so Hengst.

Im Gemeindegebiet gibt es zahlreiche Staustufen. Die in Otzdorf sei gänzlich unbrauchbar. Das Wasser versickert in den Rillen zwischen den Betonelementen. „Eine Reparatur wäre mit wenig Aufwand möglich: den Bereich trockenlegen, säubern und die Ritzen ordentlich verfugen“, meint der stellvertretende Ortschaftsratsvorsitzende Steffen Zaspel.

Er verwies zudem auf das Löschwasserproblem in Niederstriegis (DA berichtete). „Die Oewa lehnt ab, an der Kreuzung Bahnberg/Dorfweg einen Hydranten aufzustellen. Die Begründung: Sonst würde im Einsatzfall die Trinkwasserversorgung zusammenbrechen.“ Es sei gesetzlich vorgeschrieben, dass es alle 300 Meter eine Notwasserentnahmestelle geben muss, so Michael Hengst. Das sei auch in anderen Ortsteilen nicht gewährleistet. „Die Stadt muss begreifen, dass sie die Löschwasserversorgung sichern muss, nicht die Feuerwehr“, ergänzte er.

Mit dem Wehr und dem Bahndamm gebe es in Niederstriegis weniger Möglichkeiten, an Wasser zu gelangen. „Im Winkel gibt es eine. Dort müsste das Auto drehen. Dafür ist aber kein Platz“, erläuterte Hengst. Das gesamte Mitteldorf sei mit Löschwasserentnahmestellen unterversorgt. „Nicht auszudenken, was geschieht, wenn es dort einen Großbrand gibt.“

