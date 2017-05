Schwierige Einbrecherjagd Der Polizeipräsident nennt die zwei Städte als Schwerpunkte. Einige Einwohner fühlen sich hier nicht mehr sicher.

Die tägliche Kleinarbeit der Polizisten im Revier Meißen: Hier Spurensicherung nach einem Einbruchsversuch in der Radebeuler Bahnhofstraße. © SZ/Redlich

Schaufenstertreter in der Bahnhofstraße. Hauseinbrecher an der Oberen Bergstraße, der Eduard-Bilz-Straße. Einbrüche in Betriebe und Geschäfte wie an der Hoflößnitzstraße im Getränkemarkt, beim Pizzaservice in der Meißner Straße, Laptop- und Tabletklau in einem Elektronikgeschäft an der Meißner Straße. Das ist nur ein kleiner Auszug aus den Polizeimeldungen der letzten drei Wochen.

Polizeipräsident Horst Kretzschmar hat vor wenigen Tagen einräumen müssen: „Auch wenn die Zahlen gut klingen (gemeint sind die leicht rückläufigen Wohnungseinbrüche von 2015 auf 2016), sieht es aktuell etwas anders aus. Seit dem Jahreswechsel haben wir eine Häufung von Einbrüchen in Einfamilienhäuser festgestellt. Betroffen sind in erster Linie Radebeul und Coswig.“

Jörg Kretzschmar, Leiter des Kriminaldienstes im für Radebeul und Coswig zuständigen Revier Meißen, muss diese Entwicklung bestätigen. Gut 20 Einbrüche und Einbruchsversuche hat es seit Jahresbeginn in den beiden Nachbarstädten gegeben.

Besonders dreist und erschreckend sind jene Einbrüche, die zu Jahresbeginn zwischen 16 und 20 Uhr passierten. Im Radebeuler Westen kam ein Ehepaar nach Hause und geriet in ein gefährliches Gerangel mit den Ganoven. Der Mann gab an, dass die Männer sich in einer osteuropäischen Sprache verständigt hätten. Hier wurde offenbar das Verhalten der Bewohner von den Tätern ausgespäht, die wohl sonst zu anderer Zeit nach Hause kommen. Auch die frühe Dunkelheit spielte den Dieben in die Hände. Nur dass die Bewohner früher nach Hause kamen, hatte diesmal gestört.

Ganz anders die Vorgehensweise an Geschäften wie in der Radebeuler Bahnhofstraße. Immer wieder werden hier Hebelwerkzeuge angesetzt. Kripochef Kretzschmar: „Die Spuren, die unsere Kriminaltechniker aufnehmen, belegen es. Das Werkzeug reicht vom großen Kuhfuß bis zum kleinen Schraubenzieher.“ Er staune, mit wie wenig Widerstand sich manche Türe öffnen ließen. Hier seien auch die Bewohner und Geschäftsinhaber gefordert, sich besser zu sichern. Denn anhand der Spuren von einem schmalen Schraubenzieher sei zu erkennen, dass dieses kleine Werkzeug zum Öffnen ausgereicht hat.

Warum eigentlich suchen sich Einbrecher im Kreis Meißen gerade Radebeul und Coswig aus? Ist es die Nähe zu Dresden, aus der etwa Drogenkriminelle hierher drängen? Ist es die Autobahnnähe, auf der ausländische Banden sich schnell wieder nachts zurückziehen können? Der Erste Kriminalhauptkommissar in Radebeul stellt einen Mix aus unterschiedlich vorgehenden Ganoven fest. Auch wechseln diese offenbar die Areale. Eine Zeit lang wurde im Februar und März besonders das Gebiet an der Stadtgrenze Radebeul/Coswig heimgesucht. Inzwischen verlagere sich das Einbruchsgeschehen wieder Richtung Osten.

Fakt ist auf jeden Fall, so sagen sowohl der Polizeipräsident Horst Kretzschmar und der hiesige Kripochef Jörg Kretzschmar (nicht verwandt oder verschwägert), dass dagegen mit mehr Kräften als üblich vorgegangen werde. Der Polizeipräsident: „Wir haben unsere Präsenz, auch mit Unterstützung der Kollegen der Bereitschaftspolizei, erhöht. Gleichzeitig kommen auch zivile Fahnder zum Einsatz.“ Mitunter brauche man aber einen langen Atem, um die Einbrecher zu fassen.

Der Kripochef: „Wenn wir in einem bestimmten Gebiet Druck aufbauen, ist deutlich zu bemerken, dass die Diebe ausweichen und sich ein neues Gebiet suchen.“ Dennoch gibt es erste Erfolge auch zum aktuellen Geschehen, sagt Jörg Kretzschmar, ohne bisher aus taktischen Ermittlungsgründen mehr verraten zu können. Einer seiner Lieblingssätze: „Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen.“ Immerhin, die Kripomänner vom Revier Meißen haben in der Aufklärungsquote bei Wohnungseinbrüchen in Radebeul von 2015 auf 2016 zugelegt, nämlich von 16 Prozent auf 20 Prozent. In konkreten Zahlen heißt das: Vor zwei Jahren gab es in der Stadt 19 vollzogene Einbrüche in Wohnungen, vier wurden aufgeklärt. Im vorigen Jahr waren es 22 solcher Einbrüche, fünf wurden aufgeklärt.

Kretzschmar weiß allerdings auch, dass solche Zahlen allein keine Familie beruhigt, in deren Nachbarschaft gerade eingebrochen wurde. So schreibt Rolf D. aus einem der gehobenen Wohnviertel oberhalb der Meißner Straße an die SZ: „Radebeul ist zu einem Eldorado für Wohnungseinbrecher geworden. Jetzt in meiner unmittelbaren Nachbarschaft. Ich fühle mich in dieser Stadt nicht mehr sicher.“

So drastisch sehen es die verantwortlichen Polizisten im Revier nicht. Der Kripochef verspricht, an jeden angezeigten Tatort schnell die nötigen Spezialisten zu schicken, um Spuren zu sichern, mit denen sich auch Zusammenhänge zu anderen Einbrüchen herstellen lassen. Deshalb hat er, bei aller verständlicher Aufregung, drei Bitten an die Betroffenen: schnell melden (Tel. 110), Beobachtungen genau beschreiben, den Tatort so lassen wie vorgefunden.

zur Startseite