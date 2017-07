Schwierige Dezernentensuche Ende des Jahres geht Elvira Schirack in Rente. Wer soll ihr im Kamenzer Rathaus nachfolgen? OB und Stadtrat liegen vorerst über Kreuz.

Während im Rathaus von Kamenz um eine wichtige Personalie gerungen wird, geht auf dem Markt der Umbau des ersten Platzes der Stadt zügig weiter. Der OB wünscht sich einen Baufachmann als neuen Dezernenten. Der Stadtrat hatte aber andere Ideen. © Matthias Schumann

Oberbürgermeister Roland Dantz ist seit fast vier Wochen krankgeschrieben – nach einer Kreislaufschwäche aber glücklicherweise auf dem Weg der Besserung. Schon bald dürfte der bald 59-Jährige ins Amt zurückkehren, wo eine schwierige Personalie auf ihn wartet. Ende des Jahres geht Elvira Schirack in Rente. Seit fast 12 Jahren leitet sie das Dezernat II „Stadtentwicklung/Soziales“, ist mithin neben dem OB die Erfahrendste in leitender Stellung. Und dies auf recht schwierigem Felde. Immerhin verantwortet die Jesauerin solche markanten Sachgebiete wie Stadtentwicklung & Bauwesen, Jugend & Soziales sowie Ordnung & Sicherheit. Das geht also querbeet – und mit großer Außenwirkung. Und das macht nun offenbar die Suche nach der Nachfolge besonders schwierig.

Eigentlich war geplant, dass der vakant werdende Posten bereits ab Herbst besetzt wird, damit eine sinnvolle Einarbeitungszeit gesichert werden kann. Das wird nun komplizierter, denn eine Stadtratssondersitzung am 28. Juni, die der OB wegen ihrer Dringlichkeit in der Ferienzeit trotz Krankheit selbst leitete, erbrachte kein Ergebnis. Nach und nach sickert durch, was nichtöffentlich besprochen und abgestimmt wurde. Der Chronist des Rathaus-Geschehens erinnert daran, dass es auch schon öffentliche Präsentationen von Dezernentenkandidaten gegeben hat. Dies war hier – warum auch immer – nicht vorgesehen.

Nach der Ausschreibung des wichtigen Rathauspostens – der immerhin 90 Mitarbeiter berührt, wenn man den Erzieherbereich hinzuzieht – war die Rathausspitze Ende Juni mit zwei Kandidaten in die Stadtratabstimmung gegangen. Einem Architekten mit Faible für Stadtplanung und einer Prokuristin einer nachbarstädtischen Entsorgungsfirma – beide in Kamenz wohnend. Das Auswahlverfahren war von erfahrenem Personal betreut worden, darunter der Mercury Urval GmbH aus Dresden, die viel externen Sachverstand mitbringt. OB Roland Dantz warb vor den Stadträten für seinen Favoriten mit Stadtplanungskompetenz. Vor allem in den beiden großen Fraktionen, also in der Partei Die Linke und in der CDU, überwog die höhere Personalführungs- und womöglich soziale Erfahrung der Frau. Die geheime Abstimmung ging 7:10 zuungunsten des OB aus, der sofort sein Einvernehmen verweigerte. Und auch nach weiteren Debatten und einer erneuten Abstimmung m Ratssaal gab es kein anderes Ergebnis: zehn Stadträte votierten für die Frau, nur sieben für den Mann. Damit war die Prokuristin aber noch nicht gewählt, denn Roland Dantz legte wiederum sein Veto ein. Dies wäre nur durch eine Zweidrittelmehrheit im Rat gegen seinen Vorschlag hinfällig. Wie die Kampfabstimmung bei voller Besetzung des Stadtrates (22 plus OB) ausgegangen wäre, ist interessant, aber ohne Belang. Wie man hört, soll nun das ganze Verfahren ruhen, aber auch von einer neuen Ausschreibung war schon die Rede.

Wie ist der Dissens zwischen Rat und OB zu bewerten? Natürlich als ein Misstrauensvotum. Mehrere Räte beklagen, dass der OB ihnen nicht plausibel gemacht habe, warum er sich nach der eher sozial geprägten Elvira Schirack, die ja aus der Kinderbetreuung kommt, nun unbedingt einen Bau- und Planungsfachmann als Dezernenten wünscht. Vielleicht kriegt er ihn ja an anderer Stelle? Am letzten Sonnabend wurde im Amtsblatt jedenfalls ein „Stadtplaner (m/w)“ ausgeschrieben. Vielleicht ist das ja der Schlüssel für einen Kompromiss, mit dem alle leben können?

