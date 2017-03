Schwierige Chefarztsuche für Kinderpsychiatrie In Mittweida ist die Versorgung nur noch bedingt gewährleistet. Der Zeitdruck ist hoch.

„Die ärztliche Situation ist leider immer noch die große Hürde“ – Landrat Matthias Damm. © Dietmar Thomas

Die vollstationäre Versorgung von Patienten der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist weiterhin das Ziel der Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH (LMK). Allerdings gibt es ein großes Problem: Noch immer konnte kein neuer Chefarzt gefunden werden. „Wir haben schon sehr intensive Gespräche mit erfahrenen und geeigneten Kandidaten sowie eine sehr konkrete Verhandlung geführt. Ein Vertrag kam leider trotz unseres großen Bemühens nicht zustande“, erklärte LMK-Geschäftsführer Florian Claus. Der zeitliche Druck sei „enorm hoch“ und für alle Beteiligten „eine Mammutaufgabe“. Über den aktuellen Stand war der Aufsichtsrat der Gesellschaft kürzlich informiert worden.

Die Besetzung des Chefarztpostens sei wichtig, weil er eine Art Aushängeschild für die Klinik ist. „Für weitere potenzielle Ärzte ist die Frage des Chefarztes enorm wichtig und deshalb liegt hier eine der höchsten Prioritäten“, erklärte Florian Claus. Aufgrund von Ärztemangel konnte die stationäre Versorgung in Mittweida Ende des vergangenen Jahres nicht aufrechterhalten werden.

Ein weiterer Schwerpunkt, um die Patienten künftig sowohl in Chemnitz als auch Mittweida vollstationär betreuen zu können, seien die Verhandlungen mit dem Städtischen Klinikum Chemnitz, so Kreissprecher André Kaiser. Im Dezember 2016 unterzeichneten der Landkreis Mittelsachsen, die LMK und das Klinikum Chemnitz eine entsprechende Absichtserklärung. Seitdem würden die Abstimmungen laufen. Aufgrund der Komplexität der Thematik könne allerdings aktuell noch kein Umsetzungstermin genannt werden, so Kaiser.

Mittelsachsens Landrat Matthias Damm (CDU) sagte: „Die ärztliche Situation ist leider immer noch die große Hürde. Deutschlandweit werden diese Fachärzte gesucht. Ich bin optimistisch, dass sich das Engagement der Beteiligten für die beiden Standorte auszahlt und es wieder in Chemnitz und Mittweida entsprechende Angebote geben wird.“

Am Standort Mittweida wird seit dem 1. Dezember 2016 eine tagesklinische Versorgung für bis zu elf Patienten angeboten. Die Betreuung von vollstationären Patienten der Kinder- und Jugendpsychiatrie wurde zum 1. Dezember in Chemnitz konzentriert. Die LMK ist außerdem Träger der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Riesa. Diese Tagesklinik ist von der aktuellen Diskussion nicht betroffen.

