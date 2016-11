Schwibbogenbrücke ist morsch Risse und Pilzbewuchs haben die Sperrung des Bauwerks zur Folge. Eine Abdeckung aus Blech soll künftig Wasser fernhalten.

Die Brücke an der Unteren Talstraße in Gebersbach hat mehrere Schäden und muss von einer Fachfirma saniert werden. © André Braun

Fußgänger und Radfahrer müssen derzeit in Gebersbach auf einigen Metern die Straße nutzen, obwohl es einen kombinierten Fuß- und Radweg gibt. Der führt über eine kleine Holzbrücke, im Volksmund auch Schwibbogenbrücke genannt. Seit ein paar Tagen verwehren rotweißes Band und Zäunen die Durchfahrt. Zusätzlich weist ein Sperrschild darauf hin: Dort ist kein Durchkommen mehr.

Die Sperrung erfolgte nach der Prüfung der Brücke durch ein Dresdener Ingenieurbüro. Das hatte die Stadt beauftragt, nachdem Schäden an der Holzbrücke festgestellt worden waren. „Das Holz ist teilweise morsch, die Bögen haben Risse und es gibt einen starken Schimmelbefall“, zählt Toralf Pönisch vom Tiefbauamt auf.

Die Firma Weber Holzbau aus Großweitzschen wurde damit beauftragt, die Schäden zu beseitigen. Die Risse werden geschlossen, schadhafte Teile im Boden und den Geländern ausgewechselt und die Oberseiten der Bögen mit Blech abgedeckt. So soll künftig das Eindringen von Wasser in das Holz minimiert werden. „Die Sanierung der Brücke ist mit dem Ortschaftsrat abgestimmt“, so Pönisch. Im Haushalt der Stadt Waldheim sind rund 20 000 Euro für die Arbeiten eingeplant. Diese sollen im November abgeschlossen werden.

Die Brücke ist erst zehn Jahre alt. Sie entstand während des Ausbaus der Unteren Talstraße im Jahr 2006.

