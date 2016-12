Schwibbogen mit Bischofswerdaer Motiven Wer Stadttypisches für sich oder als Weihnachtsgeschenk sucht, kann im Bürgerservice des Rathauses fündig werden.

Schwibbogen, Räuchermann und das Windlicht in Form des Bischofswerdaer Rathauses gibt es im Bürger- und Tourismusservice zu kaufen. Ebenso den Stadt-Kalender. © Stadtverwaltung

Den Bischofswerdaer Räuchermann und ein Windlicht in Form des Schiebocker Rathauses gab es schon in vergangenen Jahren. Jetzt kommt ein Bischofswerdaer Schwibbogen hinzu. Aus Birkensperrholz geschnitten mit sieben Teelichthaltern als Beleuchtung, werden auf zwei Ebenen Wahrzeichen der Stadt dargestellt. Zu sehen sind der Butterberggasthof mit seinem Aussichtsturm, das Rathaus, der Turm der Fronfeste, der Paradiesbrunnen auf dem Markt, die Christuskirche, die Postmeilensäule – und ein echtes Bischofswerdaer Kleinod, an dem schon Generationen ihre Freude hatten: das Entenhaus auf dem Mühlteich. Geschnitten, geschliffen, gedrechselt und montiert wird der Schwibbogen in Dresden. Verkauft wird er im Bürger- und Tourismusservice des Rathauses für 39 Euro, teilte die Stadtverwaltung jetzt mit.

Windlicht und Räuchermann sind natürlich auch in diesem Jahr wieder im Angebot. Darüber hinaus gibt es auch für das Jahr 2017 einen Bischofswerdaer Kalender mit neuen und alten Ansichten der Stadt. Der Kalender ist dem 790-jährigen Bestehen Bischofswerdas gewidmet. Das Jubiläum wird 2017 ein ganzes Jahr lang gefeiert. Gestaltet und hergestellt wurde der Kalender von Stadt-Apotheker Rainer Klotsche, Madlen Raupach, in der Stadtverwaltung fürs Marketing zuständig, sowie Buchbinder Steffen Grafe. Der Kalender kostet 7,90 Euro. Laut Sascha Hache, Rathaus-Sprecher und Vorsitzender des Festkomitees, ein „symbolträchtiger Preis“. Dieser erkläre sich dadurch, dass auf jedem Kalenderblatt die monatlichen Höhepunkte des kommenden Festjahres zu finden sind, sagte Sascha Hache. (SZ/pi)

Der Bürger- und Tourismusservice befindet sich im Rathaus. Öffnungszeiten: Mo. 9-16 Uhr, Di. 9-18 Uhr, Mi. geschlossen, Do. 9-18 Uhr, Fr. 9-12 Uhr, Sa. 9-12 Uhr

