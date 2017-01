Schwestern werben für ein Leben im Kloster Die Zisterzienserinnen feiern am 2. Februar den „Tag des geweihten Lebens“ und bieten Besuchern seltene Einblicke.

Die Schwestern vom Kloster St. Marienthal suchen Nachwuchs. Dabei soll auch der Tag des geweihten Lebens helfen. © Kloster

Das Kloster St. Marienthal braucht neue Schwestern, damit es auch in den kommenden Jahrzehnten weiter bestehen kann. Darin sieht auch Äbtissin Elisabeth Vaterodt eine wichtige Aufgabe für die Zukunft. Um den Konvent, der momentan aus 15 Schwestern besteht, personell zu festigen, müsse zuerst die klösterliche Gemeinschaft und die geistliche Arbeit gestärkt werden, hatte die neue Mutter Oberin nach ihrer Benediktion erklärt. Denn nach dem Hochwasser 2010 sei das Klosterleben etwas aus der Bahn geraten.

Gleichzeitig suchen die Zisterzienserinnen auch Wege, um für das Leben im Kloster zu werben. Eine dieser Möglichkeiten ist der „Tag des geweihten Lebens“ am 2. Februar. Er beginnt um 9 Uhr mit der Kerzenweihe und der Prozession im Kreuzgang. Anschließend wird in der Klosterkirche die Heilige Messe unter der Leitung von Pater Bruno Hannöver gefeiert.

Die Klosterkirche ist auch am 2. Februar den ganzen Tag geöffnet – zum stillen Gebet und für Besucher, die in die besondere Atmosphäre des Gotteshauses eintauchen möchten. Erstmalig laden die Schwestern am „Tag des geweihten Lebens“ alle Interessierten ab 15 Uhr zu Gesprächen über das Ordensleben und zum persönlichen Austausch ein. Interessierte Besucher werden dazu an der Klosterpforte der Abtei erwartet.

Eingeführt durch Papst Johannes Paul II., der von 1978 bis 2005 an der Spitze der katholischen Kirche stand, begeht die Kirche seit nunmehr zehn Jahren jeweils am 2. Februar den „Tag des geweihten Lebens“.

Dieser Tag ist all den Christen gewidmet, die Gott ihr Leben in besonderer Weise geschenkt haben. Dazu zählen Priester und Ordensleute. Die Kirche feiert am 2. Februar das Fest der Darstellung des Herrn im Tempel, landläufig bekannt unter Maria Lichtmess. Das Lukasevangelium berichtet davon, dass Maria und Josef das Jesuskind in den Tempel bringen, um es dem Herrn zu weihen. Das Leben und die Botschaft Jesu soll sich im Leben von geweihten Frauen und Männern widerspiegeln.

Aus Anlass des zehnjährigen Jubiläums laden die Zisterzienserinnen vom Kloster St. Marienthal zur Mitfeier dieses Tages ein. Die Besucher sollen auch einen Einblick in die Örtlichkeiten bekommen, wo die Nonnen ihr tägliches Chorgebet halten, heißt es vonseiten des Klosters. Den Abschluss bildet das gemeinsame Vespergebet um 17 Uhr.

Programm „Tag des geweihten Lebens“: 9 Uhr, Kerzenweihe und Prozession im Kreuzgang, anschließend Heilige Messe unter der Leitung von Pater Bruno Hannöver in der Klosterkirche; 15 Uhr, Einladung zu Gesprächen mit den Schwestern; 17 Uhr, gemeinsames Vespergebet

