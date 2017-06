Schwester Agnes ist zurück Eine Königsbrückerin schlüpft in der Einkaufsnacht in die Rolle der Gemeindeschwester. Eine Schwalbe darf nicht fehlen.

zurück Bild 1 von 2 weiter Elke Krauß war schon Löwe, Hexe, Marktfrau, Osterhase und Nikolaus. Nun hat sich die 57-Jährige ein Schwester-Agnes-Kostüm genäht und wird damit am nächsten Freitag durch Königsbrück streifen. Die Tasche hat sie von einem ehemaligen Arzt geliehen bekommen. © René Plaul Elke Krauß war schon Löwe, Hexe, Marktfrau, Osterhase und Nikolaus. Nun hat sich die 57-Jährige ein Schwester-Agnes-Kostüm genäht und wird damit am nächsten Freitag durch Königsbrück streifen. Die Tasche hat sie von einem ehemaligen Arzt geliehen bekommen.

Vorbild Schwester Agnes düste in den 70ern durchs DDR-Fernsehen.

Die Verwandlung in Schwester Agnes ist kein Hexenwerk. Das Häubchen hat Elke Krauß selbst genäht und die Bluse noch im Schrank gefunden. Die kultige Arzttasche steuert ein ehemaliger Arzt aus Königsbrück bei. Die Hauptsache aber steht in der Garage ihres Sohnes. Er besitzt eine weiße Schwalbe, und mit ihrer Hilfe wird Elke Krauß als Schwester Agnes zur nächsten Einkaufsnacht am Freitag durch die Königsbrücker Innenstadt düsen.

Die Mitarbeiterin der Löwenapotheke am Marktplatz ist bekannt dafür, dass sie sich zur Einkaufsnacht immer etwas einfallen lässt. Sie war bereits Löwe, Hexe, Marktfrau, zu Ostern Osterhase und am Nikolaustag Nikolaus. Die Chefin der Löwen-Apotheke Kerstin Drobny ist froh, dass sie eine Mitarbeiterin wie Elke Krauß hat. „Elke ist unsere Jokerkarte. Wenn es irgendwo klemmt, hilft sie“, sagt die Apothekerin. „Es ist schwer, jemanden zu finden, der sich so einbringt.“ Elke Krauß wird am kommenden Freitag durch Königsbrück fahren und für die Apotheke werben.

Live-Musik und Grill

Viele Händler haben sich darüber hinaus noch einiges ausgedacht. Es wird zum Beispiel wieder in vielen Geschäften Kreide bereitliegen, mit der die Kinder die Bordsteine und einige Nebenstraßen verschönern können. Die Stadt bleibt an dem Freitagabend wie in jedem Jahr autofrei. Verschiedene Bands und Gruppen werden auf dem Marktplatz auftreten, es gibt Feuerwehrrundfahrten und Puppenspiel mit Madame Rosa. Viele Händler locken darüber hinaus mit Rabatten und besonderen Angeboten. Der Vodafone-Laden repariert zum Beispiel Mobiltelefone und Heikes Blümchenstub,e und die Spindler-Friseure basteln mit Gästen blumigen Haarschmuck. Die Gaststätte Ziegler baut einen Grill auf der Schloßstraße auf und verkauft gekühlte Getränke, und das Gasthaus „Zum Weißen Roß“ bietet am Abend Live-Musik.

Die Königsbrücker Händler organisieren das Event einmal im Jahr. „Wir wollen natürlich, dass an diesem Tag Leute in die Läden kommen, die uns sonst vielleicht noch nicht kennen“, sagt Apothekerin Kerstin Drobny. Und Menschen wie Elke Krauß können ein Türöffner sein. „Ich bin schon etwas verrückt“, sagt sie geradeheraus. „Das kommt von meiner Mutti. Sie hatte auch so eine Ader wie ich.“ Elke Krauß ist in Königsbrück geboren, hat Zahntechnikerin gelernt und natürlich schon 1975 den Film Schwester Agnes gesehen. Die Gemeindeschwester aus Krummbach, die sich auch gern mal mit dem Bürgermeister des Ortes anlegte, war damals ein Straßenfeger und wurde auch in den Folgejahren viele Male wiederholt.

Mopedfahren üben

Elke Krauß trägt denselben Familiennamen wie die Schauspielerin Agnes Kraus, die damals der Gemeindeschwester ein Herz und ihr Aussehen gab. Die Königsbrückerin fuhr wie die Schwester im Film selbst auch mal eine weiße Schwalbe, die sie sich von ihrem Konfirmationsgeld gekauft hatte. Die 57-Jährige musste sich trotzdem von ihrem Sohn auf die Idee bringen lassen, doch mal in die Rolle der taffen Agnes zu schlüpfen. „Ich hab mir Serienteile dann noch mal im Internet angesehen und zu Ostern auch mal eine Wiederholung im Fernsehen angeschaut“, sagt Elke Krauß. Sie musste wieder das Mopedfahren üben, das sie nach der Geburt ihres Sohnes vor mehr als 36 Jahren aufgegeben hatte. Und sie hat Sticker mit dem roten Apotheken-A bei ihrer Schwägerin bestellt, die sie noch aufs Moped kleben will. „Da wird die ganze Familie eingespannt“, sagt die zweifache Mutter. Und nichts dem Zufall überlassen. Die Einkaufsnacht kann kommen – mit Agnes.

zur Startseite