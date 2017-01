Schwerwiegende Erinnerung Das letzte runde Stadtjubiläum wurde riesig gefeiert. Daran erinnert der pfundige Kellerfund eines Einwohners.

Das Motiv auf den Tafeln aus Metall verbindet die dörfliche Prägung der Gegend mit der industriellen Geschichte der Stadt. © Sebastian Schultz

600 Jahre Gröditz – da war doch was! Das dachte sich Gerhard Janke nach dem SZ-Bericht über die mysteriöse Schnell-Alterung seiner Stadt von voriger Woche. Nach kurzer Suche hatte der Gröditzer gefunden, was er suchte: ein Relief aus gegossenem Stahl mit der Inschrift „600 Jahre Gröditz“.

Das Motiv verbindet die dörfliche Prägung der Gegend mit der industriellen Geschichte der Stadt: Eine proppere Landfrau tätschelt eine Kuh, daneben hält ein bärtiger Bauer ein Ferkel im Arm. Am Rand findet sich ein Gebäude mit Schornstein, offenbar das Stahlwerk. Woher er das kiloschwere Relief hat, wisse er gar nicht mehr, sagt Gerhard Janke. Wer es gemacht hat, auch nicht. Das wiederum weiß Jürgen Hoppe. „Natürlich kenne ich die Plaketten!“, sagt der langjährige Stadtrat und Ex-Chef des Gröditzer Kultur- und Heimatvereins. Vier Varianten dieser Reliefs habe es gegeben. Hoppe holt aus seinen Beständen ein Zweites hervor.

Entstanden seien die Werke anno 1982/83, auf jeden Fall vor der großangelegten Gröditzer 600-Jahr-Feier des Jahres 1983. „Wir haben sie in einer Gruppe entwickelt“, so Jürgen Hoppe. Zu dieser Gruppe habe auch der damals im Gröditzer Stahlwerk unter Vertrag stehende Künstler Heinz-Detlef Moosdorf gehört. Fünf Relief-Entwürfe habe es gegeben, so Jürgen Hoppe. Verwirklicht wurden vier. Das runde, dem Stadtwappen nachempfundene Design, war das Erste und 15 Zentimetern Durchmesser Kleinste. Und auch das Einzige, an dem der 2014 verstorbene Künstler Moosdorf gestalterisch nicht alleine beteiligt war. Die übrigen drei Reliefs habe der Künstler komplett selbst entworfen – mit der für ihn charakteristischen Formensprache. Das üppige Hinterteil der Bäuerin zum Beispiel sei typisch „Moosi“. „Das Gröditzer Stahlwerk hat dann letztendlich die Plaketten je hundertmal in der Stahlformgießerei abgegossen“, erinnert Jürgen Hoppe. Was aus den Exemplaren wurde, wisse er nicht mehr genau. Ein Großteil sei verschenkt worden. „Der andere Teil wurde in einer Tombola verlost, und es wurden wohl auch einige verkauft.“ Preis? „Ich glaube, 12 DDR-Mark, bin mir aber nicht sicher.“

Schwere Stahlplaketten wird es zum diesjährigen 800. Gröditzer Stadtjubiläum nicht geben, sagt Hauptamtsleiterin Tina Noack. Dafür sind jede Menge anderer Souvenirs zu haben – zum Beispiel die Wasserturm-Spardose. Von 500 verfügbaren Stück seien inzwischen schon 100 verkauft.

Und auch weitere 800-Jahre-Gröditz-Artikel wie der Stadt-Fotokalender oder ein Wasserturm-Schlüsselanhänger finden seit dem Verkaufsstart beim Weihnachtsmarkt viele Abnehmer.

Wer sich etwas sichern will, sollte nicht zu lange warten. Die Stückzahl aller Artikel sei begrenzt. „Wir ordern auch nicht beliebig nach“, so Tina Noack.

Metallene Erinnerungsstücke zum 800-Jährigen gibt es auch: den Stadttaler. Die Münze kommt allerdings deutlich leichter daher als die alten Gussplaketten, ist als Einkaufschip verwendbar – und dient mit ihrer Nummer als Los für die Tombola am Gröditzer Festwochenende Mitte August.

Die Souvenirs zur 800-Jahr-Feier gibt es im Bürgerbüro des Rathauses und im Dreiseithof. Spardosen kosten je 15, Schlüsselanhänger je 3, Stadttaler je 2,50 Euro.

