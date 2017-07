Schwerverletzter im Tharandter Wald Bei einem Verkehrsunfall überschlug sich ein Mazda mehrfach auf der S 189. Der Fahrer wurde schwer verletzt.

© Symbolbfoto/Marko Förster

Ein missglücktes Überholmanöver im Tharandter Wald endete am Freitag mit einem Schwerverletzten auf der S 189 in Richtung Grillenburg. Ein 41-Jähriger wollte mit seinem Mercedes nach links in den Dorfhainer Weg abbiegen. In diesem Moment setzte ein 53-Jähriger mit seinem Mazda zum Überholen an. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch der Mazda außer Kontrolle geriet und sich mehrfach überschlug. Der Mazda-Fahrer wurde schwer verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 26 000 Euro. (szo)

