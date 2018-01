Schwerverletzter gibt Rätsel auf

Brand ausgelöst Bautzen. Ein 40-jähriger Bewohner des Asylheims an der Bautzener Flinzstraße hat am Sonntagmorgen Feuerwehr und Polizei beschäftigt. Der Tunesier riss zunächst einen Kasten aus der Verankerung und zündete ihn an. Die Flammen breiteten sich aus. Es entwickelten sich giftige Dämpfe, die in den Hausflur strömten. Die Einsatzkräfte löschten den Brand rechtzeitig und hielten somit größeren Schaden von Bewohnern und Gebäude fern. Es verletzte sich niemand. Polizisten nahmen den Brandstifter vorläufig fest. Er stand unter Drogen. Das bestätigte ein Test. Ein Arzt wies den Mann in ein Krankenhaus ein. Die Kriminalpolizei ermittelt zu der Brandstiftung.

Holzschuppen in Brand Kubschütz. Vermutlich durch einen technischen Defekt an einem Elektrogerät ist Sonntagnachmittag im Ortsteil Kreckwitz in einem Schuppen ein Feuer ausgebrochen. Das Gerät war angeschlossen worden und in Brand geraten, teilte die Polizei mit. Die Berufsfeuerwehr Bautzen sowie die freiwilligen Wehren aus Kubschütz, Baschütz, Rachlau und Purschwitz waren im Einsatz. Zur Höhe des Sachschadens liegen keine Angaben vor.

Unfallflucht auf der A 4 Uhyst/Ohorn. Zeugen sucht die Polizei zu einem Unfall am Sonntagabend auf der Autobahn in Höhe Rammenau. Gegen 22.30 Uhr zog ein Sattelzug, der Richtung Dresden unterwegs war, nach links auf die Überholspur. Dabei übersah der Fahrer offenbar einen VW, der ebenfalls gerade überholen wollte. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der Pkw blieb auf der linken Fahrspur liegen. Der 50-Jährige am Steuer kam mit dem Schrecken davon. An seinem Passat entstand Schaden von etwa 2000 Euro. Der Truck-Fahrer hielt nicht an, sondern fuhr weiter. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizei, Telefon 03591 3670.

Getarnter Elektroschocker Schwepnitz. Bei einer Verkehrskontrolle hat eine Polizeistreife in Schwepnitz einen als Taschenlampe getarnten Elektroschocker sichergestellt. Der in Deutschland verbotene und dem Waffengesetz unterliegende Gegenstand fand sich am Sonntagmittag im Auto eines 61-Jährigen. Die Beamten hatten den Mann und seinen Renault auf der Hoyerswerdaer Straße gestoppt. Ganz nüchtern war der Betroffene auch nicht, jedoch lag der bei einem Atemtest festgestellte Wert noch innerhalb der erlaubten Toleranz. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen zu dem Verstoß gegen das Waffengesetz. Der Elektroschocker wird nach Abschluss des Verfahrens vernichtet.

Unter Drogen unterwegs Ohorn/Uhyst. Am Montagmorgen gegen 1.45 Uhr kontrolliert die Polizei auf der A 4 in Höhe Rammenau einen in Richtung Görlitz fahrenden Hyundai. Ein Drogentest ergab, dass der 31-jährige Fahrer unter Drogen stand. Er zeigte ein positives Ergebnis für Amphetamine und Cannabis. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Dem jungen Mann drohen nun 500 Euro Bußgeld.

Betrunken am Steuer Weißenberg. Die unsichere Fahrweise fiel den Autobahnpolizisten auf: Ein Kleintransporter war am Montagmorgen in leichten Schlangenlinie auf der A 4 in Richtung Dresden unterwegs. Die Beamten lotsten ihn auf den Parkplatz Löbauer Wasser. Bei der Kontrolle schlug den Beamten Alkoholgeruch entgegen. Ein Atemtest beim 43-jährigen Fahrer ergab umgerechnet 1,72 Promille. Die Fahrt war damit zu Ende, sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Mann musste zur Blutentnahme in einem Klinikum und ist nun ein Fall für den Staatsanwalt.

Am Stoppschild kontrolliert Doberschau-Gaußig. Gleich zweimal hat die Polizei am Wochenende auf der Straße zwischen Brösang und Schlungwitz kontrolliert, ob die Fahrer am Stopp-Zeichen anhalten. Bei den jeweils 90-minütigen Prüfungen am Sonnabend- und Sonntagvormittag stellten die Polizisten insgesamt elf Verstöße fest. – Die Missachtung des Stopp-Schildes führte in der Vergangenheit an dieser Stelle zu Unfällen mit schwerem Personenschaden. Im Vorjahr starben unter anderem zwei Kradfahrer, weil sie von wartepflichtigen Fahrzeugen überfahren wurden.