Schwerverletzter bei Unfall auf A 4 Ein Opel-Transporter kollidiert kurz vor der Abfahrt Frankenberg mit einem Lkw-Gespann. Das hat schlimme Folgen.

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 4 ist am Dienstag ein Autofahrer schwer verletzt worden. Ein 35 Jahre alte Fahrer eines Opel-Transporters war gegen 21.15 Uhr etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Frankenberg auf ein Lkw-Gespann aufgefahren, wie die Polizei am Mittwoch in Chemnitz mitteilte. Durch den Aufprall wurde der Mann schwer verletzt.

Wegen der Bergungsarbeiten war die A 4 in Richtung Frankfurt bis 1 Uhr am Mittwochmorgen voll gesperrt.

Zur Ursache des Unfalls macht die Polizei keine Angaben. Dafür jedoch zum Sachschaden. Der beläuft sich nach Schätzungen der Beamten auf rund 60 000 Euro. (DA)

