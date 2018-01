Schwerverletzter bei Crash auf der B 182 In der Kurve an der Strehlaer Elbfähre sind am Freitag ein Kleinwagen und ein Lkw zusammengestoßen.

Dieser blaue Fiat war am Freitag in einen Unfall an der B 182 in Strehla verwickelt. © Sebastian Schultz

Strehla. Einen Unfall mit einer schwer verletzten Person hat es Freitagnachmittag in Strehla gegeben. Ein Pkw und ein Sattelauflieger waren in der B182-Kurve nahe der Strehlaer Elbfähre zusammengestoßen. Der Lkw war anscheinend stadteinwärts unterwegs, der blaue Kleinwagen Fiat wohl in der Gegenrichtung. Details zum Unfallhergang, den Beteiligten oder der Schadenshöhe konnte die Dresdner Polizeidirektion am Freitagabend allerdings noch nicht mitteilen.

Die Unfallstelle war am Freitag für mehrere Stunden weiträumig abgesperrt. Autofahrer mussten zwischen Strehla und Oppitzsch Umleitungen in Kauf nehmen. Kurz nach 17 Uhr wurde der gesperrte Bundesstraßenabschnitt laut Polizei wieder für den Verkehr freigegeben. (SZ)

