Schwerverletzte bei Unfall Zwei Pkws prallten am Sonntagabend in Freital zusammen. Es gibt mehrere Verletzte, darunter zwei Kinder.

zurück Bild 1 von 3 weiter Vermutlich hat dieser Skoda-Fahrer dem Renault-Fahrer die Vorfahrt genommen. © Roland Halkasch Vermutlich hat dieser Skoda-Fahrer dem Renault-Fahrer die Vorfahrt genommen.



Zahlreiche Rettungskräfte und die Feuerwehr waren vor Ort.

Freital. Bei einem schweren Verkehrsunfall wurden am Sonntagabend, gegen 17.15 Uhr, in Freital mehrere Personen zum Teil schwer verletzt. Auf der Kreuzung Carl-Thieme-Straße/Oberpesterwitzer Straße stießen zwei Pkws zusammen. Laut Augenzeugen soll der Skoda Fabia bei roter Ampel auf der Carl-Thieme-Straße die Kreuzung befahren haben, während der Renault Laguna bei grün auf der Oberpesterwitzer Straße unterwegs war. Der Skoda krachte dem Renault in die Fahrerseite. Die Renault-Fahrerin hatte zwei Kinder an Bord, alle drei Personen wurden zum Teil schwer verletzt und mussten laut Polizei ins Krankenhaus gebracht werden. Zwei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen und konnten vor Ort behandelt werden. An beiden Autos entstand vermutlich Totalschaden. Die Kreuzung war für etwa zwei Stunden gesperrt. Vor Ort waren neben zahlreichen Rettungskräften auch die Feuerwehr. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. (hal)

zur Startseite