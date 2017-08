Schwerverletzte bei Auffahrunfall

Zusammenstoß beim Abbiegen Bannewitz. Zwei Autofahrer sind am Montagmittag bei einem Zusammenstoß auf der S36 in Bannewitz schwer verletzt worden. Ein Ford war auf der Straße Hengstberg unterwegs und wollte nach links auf die Poisentalstraße (S36) abbiegen. Dabei stieß er mit einem dort in Richtung Freital fahrenden Ford zusammen. Der landete im Straßengraben. Bei der Kollision erlitten die beiden Fahrer schwere Verletzungen. Sie kamen ins Krankenhaus. Die S 36 war bis in die Nachmittagsstunden voll gesperrt.

Diebe in Gargenanlage Neustadt. Vermutlich in der Nacht zum Montag suchten Unbekannte eine Gartenanlage an der Polenztalstraße heim. Sie versuchten, mehrere Laubentüren aufzubrechen, was ihnen nicht gelang. Die Türen zweier Geräteschuppen konnten sie aufhebeln. Aus einem stahlen sie eine Hecken- sowie eine Astschere. Im Zuge der Anzeigenaufnahme wurden nahe der Anlage zwei Elektrowerkzeuge gefunden. Deren Herkunft sowie konkrete Schadensangaben müssen noch ermittelt werden.