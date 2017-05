Schwertransport in die Gohrischheide Anwohner vermuten, dass ein Castor über die B 98 transportiert wird. Die Polizei aber gibt Entwarnung.

© Symbolfoto: N. Schmidt

Ein Schwertransport hat jetzt für Aufregung in Glaubitz gesorgt. Bereits am vergangenen Mittwoch beobachteten sie am späten Abend einen Tieflader, der einen castorähnlichen Gegenstand geladen hatte und von der Polizei begleitet wurde. Der Lkw war mit einer weißen Plane abgedeckt, weshalb es die Vermutung gab, es handele sich um einen Castor-Transport. Dem widerspricht jedoch die Polizei.

Stattdessen habe es sich um den Transport eines Transformators zum Umspannwerk im Zeithainer Ortsteil Neudorf gehandelt, erklärte ein Polizeisprecher gegenüber der Sächsischen Zeitung. An der Wasserturmstraße baut das Hamburger Unternehmen Enerparc derzeit ein neues Umspannwerk, um den Strom, der im neuen Solarpark im Alten Lager gewonnen wird, ins Netz einspeisen zu können. Insofern war es ein „gewöhnlicher“ Schwertransport, so die Polizei.

Allerdings sei es vorstellbar, dass auch in der Region regelmäßig Transporte mit leicht radioaktiven Stoffen stattfinden, zum Beispiel für medizinische Zwecke oder die Forschung. Zuständig dafür sei das Landratsamt Meißen. Transporte in der Dimension eines Castors gab es hier bislang aber nicht. (SZ)

