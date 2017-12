Schwertransport bleibt liegen Eine tonnenschwere Turbine musste auf dem Weg nach Dresden in Königsbrück stoppen.

Dieser Schwertransport nutzte die Autobahn. Ein Schwerlaster, der über Königsbrück nach Dresden fuhr, blieb liegen. © Archivfoto: Robert Michalk

Königsbrück. Der Transport einer 335 Tonnen schweren Turbine von Görlitz zum Dresdener Alberthafen hat gleich mehrfach für Probleme gesorgt. Nachdem das Gespann in der Nacht zu Dienstag auf der B 6 bei Markersdorf mit einem technischen Defekt liegengeblieben war, wartete das nächste Problem im Heideland.

In der Nacht zum Mittwoch rollte der Transport durchs Kamenzer Land. Trotz Polizeibegleitung kam er allerdings nur langsam voran. In Königsbrück war dann Schluss. Eigentlich wäre Laußnitz das Etappenziel gewesen. Doch um den einsetzenden Berufsverkehr, nicht über Gebühr zu behindern, parkte der Spediteur den Transport in Abstimmung mit der Verkehrspolizei schließlich auf der Schloßstraße. Die damit einhergehenden Behinderungen des Anliegerverkehrs seien unvermeidlich gewesen, so Polizeisprecher Thomas Knaup. „Wir bitten um das Verständnis der Anwohner.“ In der Nacht zu Donnerstag sollte der Transport nun endgültig an sein Ziel rollen. (SZ)

zur Startseite