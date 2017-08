Schwertkampf im Bahnhof Während des fünften Jahrmarkts des Wissens konnten Kinder vieles über Luther, Wikinger und Robben lernen.

Auch entspantere Aufgaben gibt es hier: Jenny, Lisa und Marie (v. l.) aus Radebeul arbeiten gemeinsam mit Katharina Salomo (2. v. r.) an einer Seilerei. © Norbert Millauer

Die Passage vor dem Kulturbahnhof im Osten Radebeuls ist gut gefüllt. Viele Kinder gucken gespannt, was es an den verschiedenen Stationen so zu entdecken gibt. Plötzlich leeren sich die einzelnen Stände: Der Grund ist schnell erkannt: Zwei Männer inszenieren einen Schwertkampf – sehr zur Freude der Mädchen und vor allem der Jungs.

Jeden Vormittag finden hier in der ersten Augustwoche allerlei Veranstaltungen statt. Die Bibliothek und der Bahnhof haben sich für ein paar Tage in einen bunten Jahrmarkt verwandelt, auf dem Experimente gemacht, Geschichten gehört und Abenteuer erlebt werden konnten. Martina Kunert von der Stadtbibliothek ist mit der Erlebniswoche sehr zufrieden. „Die Kinder sind so begeistert“, sagt sie und ergänzt, dass einige Eltern erzählt haben, dass die Kleinen schon um sechs Uhr morgens im Bett saßen, weil sie so aufgeregt waren.

Und das ist auch nachvollziehbar, denn man kümmert sich hier gut um die Kinder. Während drinnen eine Geschichte erzählt wird, sitzen Buchdruckermeister Heinz Freiberg und seine Frau draußen und drucken, gemeinsam mit den Besuchern, im historischen Stil. Eine Drucknudel, die fast 70 Kilogramm wiegt, wird über ein mit Farbe überpinseltes Holzstück gerollt. Dazwischen liegt ein Blatt Papier, das danach mit nach Hause genommen werden kann. Auch Bürgermeister Bert Wensche (parteilos) ist vor Ort und guckt sich alles mit großem Interesse an.

Die Begeisterung der Kinder ist allerdings beim Schwertkampf am höchsten. Thomas Zahn und sein Kollege vom Mittelpunkt Buch e.V., die zu den Veranstaltern gehören und die meisten Stände betreuen, sind geübt und wissen, wie man die jungen Zuschauer in seinen Bann ziehen kann. Für sie ist erlebnisorientierte Geschichte das A und O, denn so können sie Kindern Wissen vermitteln, ohne sie dabei zu langweilen.

Thematisch ist der Jahrmarkt breit aufgestellt. Bei der Druckerei steht Luther im Vordergrund, bei den Seilereien das Mittelalter und die Steinzeit. Aber auch über die Wikinger oder Robben, die als Lebensretter zum Einsatz kommen, kann hier einiges gelernt werden. Viele Kinder sind deshalb jedes Mal hier und hoffen, dass sich das Gelände auch nächstes Jahr wieder zum Jahrmarkt verwandelt, auf dem Wissen mit Spaß verknüpft wird. Bis jetzt ist die Entscheidung noch nicht gefallen.

