Handball Schwerstes und leichtestes Los In Leipzig sind die Halbfinals im Sachsenpokal ausgelost worden. Die Neudorf/Döbelner Teams müssen jeweils auswärts ran.

Neben dem Start in die entscheidende Phase der Ligen, werfen nach den Ferien die Halbfinals im Sachsenpokal ihre Schatten voraus, die am Donnerstag ausgelost wurden. Die Männer der HSG Neudorf/Döbeln müssen zu Verbandsligist HSG Freiberg II reisen und die Frauen beim HV Chemnitz III, ebenfalls einem Verbandsligisten, ran. Während Frauen-Trainer Daniel Reddiger das Los als vermeintlich leichtestes sieht, aber dennoch einen Gegner mit erfahrenen Spielerinnen erwartet, schätzt Männer-Trainer Thomas Schneider die Auslosung als „das Schlimmste, was passieren konnte“, hätte im Viertelfinale doch erst Sachsenligist Koweg Görlitz beim 33:25 deutlich gezeigt bekommen, wozu eine „stark gemachte“ Freiberger Reserve fähig ist.

Sachsenliga Männer

Zum zweiten Mal hintereinander stehen sich die HSG Neudorf/Döbeln (4./12) und der EHV Aue II (1./19:5) gegenüber. Nach dem packenden Viertelfinalspiel im HVS-Pokal, mit dem knappen HSG-Sieg nach Verlängerung an gleicher Stelle, geht es nun um wichtige Sachsenligapunkte. Die Gäste wollen ihre Spitzenposition verteidigen, die HSG dagegen die Chance auf den vierten Platz erhalten. Das verspricht wiederum ein gutklassiges Handballspiel, in dem die leicht favorisierten Erzgebirger von den ehrgeizigen Gastgebern durchaus erneut in Bedrängnis gebracht werden können, wenn diese an ihre Leistungsgrenze gehen. „Wir treffen auf eine richtig gute, sicher hochmotivierte Sachsenligamannschaft. Ich hoffe dabei erneut auf ein unterhaltsames Spiel mit dem gleichen Ausgang. Natürlich ohne Verlängerung“, sagte HSG-Trainer Thomas Schneider.

Sachsenliga Frauen

Die HSG Neudorf/Döbeln (1./23:9) hat den HC Glauchau/Meerane (12./5:27) zu Gast. Das sieht nach einer klaren Sache aus. Beim Spiel Spitzenreiter gegen das Schlusslicht erwartet jeder einen Sieg der HSG. Im Normalfall sollte sich das auch so abspielen. Voraussetzung dafür ist ein konzentrierter Auftritt des Favoriten. „Gegen den Letzten sind zwei Punkte Pflicht“, sagte HSG-Trainer Daniel Reddiger, der alle Frauen an Deck hat.

Verbandsliga Männer Staffel Ost

Der VfL Waldheim 54 (11./9:23) empfängt den Aufsteiger Sportfreunde 01 Dresden (12./6:26). Im Hinspiel musste sich der VfL in Dresden geschlagen geben. Beim derzeitigen Tabellenstand ist ein Heimsieg gegen den Neuling aber unbedingt notwendig. Die Elbestädter werden jedoch das Handtuch nicht kampflos werfen, denn sie haben ebenfalls nichts zu verschenken. „Mit einem Sieg, den ich voraussetze, sollten wir nachweisen, dass wir überhaupt berechtigt sind, weiter in der Verbandsliga spielen zu dürfen. Alles andere zählt nicht, da gibt es keine Ausreden“, sagte VfL-Trainer Michael Henoch.

Verbandsliga Männer Staffel West

Die HSG Neudorf/Döbeln II (11./7:25) spielt in eigener Halle gegen den HC Glauchau/Meerane II (6./14:18). Die Gäste haben als noch amtierender Staffelmeister keine Chance mehr, den Titel zu verteidigen, stehen gegenüber dem abstiegsbedrohten Gastgeber aber wesentlich besser da. Im Hinspiel setzte es eine sehr deutliche Niederlage für den Aufsteiger und die HSG wird es schwer haben, den Spieß dieses Mal umzudrehen. Dennoch gab sich HSG-Coach Marc Süße kämpferisch: „Wir müssen gewinnen, es hilft nur ein Sieg im Kampf um den Klassenerhalt.“

Verbandsliga Frauen Staffel Ost

Der VfL Waldheim 54 (6./16:16) hat Neuling Sportfreunde 01 Dresden (4./17:15) zu Gast. In heimischer Umgebung geht der VfL favorisiert in diese Begegnung. Schon im Hinspiel konnten beide Punkte eingefahren werden und bei eigener optimaler Leistung ist eine Wiederholung dessen möglich. Allerdings muss sich auf starke Gegenwehr eingestellt werden, denn der Aufsteiger spielt eine recht gute Saison und ist auch in Waldheim ernst zu nehmen. „Wir haben noch mit vielen Verletzten zu kämpfen. Da heißt es, gut in der Deckung zu stehen und es vorn spielerisch zu lösen“, sagte VfL-Trainer Ulf Seeger.

Bezirksliga Männer Leipzig

Beim HV Glesien (3./26:10) ist der VfL Waldheim 54 II (9./14:20) erneut zu Gast. Nach der Pokalbegegnung der Vorwoche mit dem besseren Ende für die Waldheimer geht es diesmal um Punkte. Der Gastgeber wird nichts verschenken und in diesem Traditionsduell versuchen, die Punkte zu behalten und sich für das Aus im Leipzig-Pokal zu revanchieren. Beim VfL muss schon alles nochmals ganz optimal laufen, wenn etwas Zählbares mitgenommen werden soll. Im Auswärtsspiel bei der HSG Riesa/Oschatz II (6./17:19) geht es für den SV Leisnig 90 (11./10:24) weiter ums Überleben. Die akute Abstiegsgefahr ist immer noch sehr groß und nur mit eigenen Punktgewinnen kann sich das für die Leisniger noch zum Guten wenden. Allerdings läuft es momentan wirklich nicht besonders und ohne eine sehr große Steigerung wird sich die Lage weiter verschlechtern. Die Leisniger gehen als Außenseiter ins Spiel.

Bezirksliga Frauen Leipzig

Die HSG Neudorf/Döbeln II (2./12:4) empfängt den TSV Leipzig-Wahren (7./4:12). Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für den Tabellenzweiten und er ist in dieser Heimpartie gegen die Leipzigerinnen erneut in der Favoritenrolle.

Bezirksklasse Chemnitz Frauen

Im Gipfeltreffen stehen sich die SG Lichtenstein-Oberlungwitz II (1./21:3) und die HSG Muldental 03 (2./18:6) gegenüber. Das Hinspiel sah die HSG als knappen 17:16-Sieger. Es ist damit zu rechnen, dass es erneut eine offene und gutklassige Partie geben wird. Beide Gegner können sich Erfolgschancen ausrechnen, wobei die bessere Tagesform über den Ausgang entscheiden wird.

