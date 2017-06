Schwerlastzug brennt auf A 4 Das Fahrzeug wird komplett zerstört. Der Schaden liegt in Millionenhöhe. Die Verkehrsbehinderungen sind erheblich.

zurück Bild 1 von 4 weiter Die Unfallstelle ist ein Inferno. © Roland Halkasch Die Unfallstelle ist ein Inferno.

Feuerwehrleute rückten mit mehreren Löschfahrzeugen an.

Der Brand konnte …

…zügig gelöscht werden. Zu retten war das Fahrzeug nicht mehr.

Aufgrund eines brennenden Schwerlasttransportes kam es heute auf der Autobahn A 4 sowie der A 14 zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Ein Kranfahrzeug geriet kurz nach 13 Uhr an der Überfahrt von der A 4 zur A 14 aus noch ungeklärter Ursache in Brand. Der Fahrer (37) konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen. Das Kranfahrzeug im Wert von rund 2 500 000 Euro brannte vollständig aus. Der Schaden an der Fahrbahn sowie den Verkehrseinrichtungen ist noch nicht bekannt.

Im Zuge der Löscharbeitern waren beide Überfahrten von der A 4 auf die A 14 gesperrt. Die Überfahrt aus Richtung Dresden in Richtung Magdeburg wird voraussichtlich am späteren Dienstagnachmittag wieder freigegeben werden. Die Überfahrt von der A 4 aus Richtung Erfurt in Richtung Magdeburg wird bis zur Bergung des Kranfahrzeuges, voraussichtlich für rund 24 Stunden, gesperrt bleiben. Die Einschränkungen auf der A 4 in Richtung Erfurt dürften sich nach Abschluss der Löscharbeiten sukzessive auflösen, teilt die Polizei mit. (szo)

zur Startseite