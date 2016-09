Schwerlastverkehr auf A 4 nimmt zu Mehr als 17 100 Schwerlasttransporter sind 2015 täglich über den Asphalt der A 4 bei Rotschönberg gerollt – so viele wie nirgendwo sonst auf sächsischen Autobahnen.

Mehr als 17 100 Schwerlasttransporter sind 2015 täglich über den Asphalt der A 4 bei Rotschönberg gerollt, so viele wie nirgendwo sonst auf sächsischen Autobahnen. Darüber berichtet jetzt der MDR. 2010 wurden an der Stelle, wo die A 14 in die A 4 übergeht, noch 14 200 Lkw gezählt. Das geht aus Statistiken der Bundesanstalt für Straßenwesen hervor. Einer der Gründe ist die geringe Lagerhaltung vieler Unternehmen. Hinzu kommt, dass viele Zulieferer im Osten liegen. Eine Lösung könnte in einer Reduzierung von Leerfahrten liegen, da Güter oft nur über eine Strecke transportiert werden. (SZ)

zur Startseite