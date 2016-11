Schwerlasttransport sorgt für Vollsperrung In der Gemeinde Vierkirchen steht das Fahrzeug an einem Berg und kommt nicht Fleck. Durch die Vollsperrung ist auch der kürzeste Weg zur A 4 in Weißenberg zu.

Der Schwerlasttransport steht im Ortsteil Wasserkretscham am Berg und kommt nicht weg. © Jens Kaczmarek

Vierkirchen. Die Staatsstraße 111 zwischen Rotkretscham und Wasserkretscham in der Gemeinde Vierkirchen ist voll gesperrt. Grund ist ein Schwertransport, der nicht weiterfahren kann. Autofahrer werden gebeten, das Gebiet weiträumig zu umfahren. Durch die Sperrung ist auch der kürzeste Weg zur Autobahn-Anschlussstelle Weißenberg dicht. Lkw in Richtung Tschechien sollen daher auch die Abfahrt Bautzen-Ost nutzen und dann weiter über die B 6 fahren.

Wie ein Sprecher der Polizeidirektion Görlitz mitteilt, wird die Straße auch so schnell nicht wieder freigegeben. Das hat zwei Gründe, so der Polizeisprecher. Einerseits muss das betreffende Unternehmen das Fahrzeugs mit der 300-Tonnen-Ladung irgendwie von der Stelle bewegen. Es stehe an einem Berg und komme nicht weiter. „Die Zugmaschine hat es einfach nicht geschafft, dort hochzukommen“, so der Sprecher. Und zum anderen braucht dieses Unternehmen „eine neue Genehmigung für den Transport, denn eigentlich hätte der gestern durchrollen müssen“, wie der Sprecher weiter sagt.

Auch um eine weitere oder stärkere Zugmaschine zu nutzen, sei eine weitere Genehmigung von der zuständigen Straßenverkehrsbehörde notwendig. Der Transport aus dem Siemens-Werk in Görlitz sei laut Polizeiangaben nicht schon in Görlitz auf die A 4 gefahren, weil er nicht durch den Autobahntunnel Königshainer Berge gepasst hätte. (szo/dab)

Dieser Beitrag wurde um 9.50 Uhr aktualisiert.

zur Startseite