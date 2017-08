Schwerlaster rollen ohne Erlaubnis

Kind bei Unfall verletzt Radeberg. Ein Kind wurde am Mittwoch bei einem Unfall in Radeberg verletzt. Eine 45 Jahre alte Frau war mit ihrem Toyota in den Kreisverkehr an der Richard-Wagner-Straße gefahren, als ein 13-Jähriger mit seinem Fahrrad offenbar plötzlich auf die Fahrbahn rollte. Der Autofahrerin gelang es nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen. Es kam zur Kollision.

Hoher Schaden bei Auffahrunfall Rodewitz. In Rodewitz ist am Mittwochmorgen ein Volkswagen auf das Heck eines Ford geprallt. Die 56-jährige VW-Fahrerin hatte das Bremsmanöver des vorausfahrenden Autos offenbar zu spät bemerkt. Sie und der 29 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens verletzten sich leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10 000 Euro.

Geld aus Praxis gestohlen Ottendorf-Okrilla. Diebe haben am Mittwoch Bargeld aus einer Praxis in Ottendorf-Okrilla gestohlen. Offenbar nutzten sie dafür einen unbeobachteten Moment in der Mittagszeit. Sie fanden den Schlüssel zu einer Geldkassette und nahmen einen Betrag in dreistelliger Höhe mit.

Granaten gesprengt Schiedel. Insgesamt 51 Panzergranaten hat der Kampfmittelbeseitigungsdienst der sächsischen Polizei am Donnerstag auf einem Feld bei Schiedel kontrolliert gesprengt. Die Experten hatten die Munition zuvor im Erdreich sondiert. Zu Schaden kam niemand. Polizisten hatten zuvor die Oßlinger Straße und angrenzende Nebenstraßen abgesperrt.