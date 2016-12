Schwerlaster blockiert die Autobahn Ein Lkw landete bei Pulsnitz an der Leitplanke. Die Bergung gestaltet sich schwierig.

© dpa

Zwischen Pulsnitz und Ottendorf-Okrilla ist am Dienstagmorgen ein Schwerlaster in die Leitplanke gefahren. Die Folge war die Sperrung einer Fahrspur. Für die Bergung des Lkw mussten nach Polizeiangaben am Vormittag beide Fahrspuren dicht gemacht werden. Auch die Autobahn-Auffahrt Pulsnitz ist gesperrt. Der Verkehr staut sich auf mehreren Kilometern. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch offen. (szo)

zur Startseite