Schwerlast-Chaos auf der Autobahn Erneut zeigte sich: Parkplätze für Laster sind an der A 4 knapp. Montagabend drohte die Situation zu eskalieren.

Dicht an dicht besetzt sind nachts oft sämtliche Stellplätze auf den Autobahnparkplätzen in der Oberlausitz. Am Montag drohte die Situation zu eskalieren. © Archivfoto: Uwe Soeder

Nur mit Polizeihilfe konnte am Montagabend eine brenzlige Situation an der Raststätte Oberlausitz entschärft werden. Zwei Schwerlasttransporte hatten kurzerhand die Zufahrt zur Rastanlage zugestellt, weil auf dem größten der ostsächsischen Autobahnparkplätze einfach kein Platz mehr war. Überall standen Lkws und Sattelzüge, selbst auf den Pkw-Stellflächen und der eigens vorgesehen Schwertransportspur. So ging es für die beiden Schwerlaster weder vor noch zurück.

Im vorliegenden Fall halfen die Autobahnpolizisten den Männern schnell und unkompliziert aus der Misere, sagt Polizeisprecher Thomas Knaup. Sie sperrten kurzerhand die Zufahrt zur Raststätte. Unter Polizeischutz setzten die beiden Schwerlasttransporte rückwärts auf die Autobahn zurück und steuerten in Begleitung der Beamten den nächstmöglichen freien Parkplatz vor Dresden an.

Polizeibericht vom 14. März zurück 1 von 6 weiter Reifen geplatzt Ottendorf-Okrilla/Ohorn. Montagnachmittag ist auf der Autobahn bei Ottendorf-Okrilla sowie zwischen den Abfahrten Ohorn und Pulsnitz an zwei Sattelaufliegern binnen weniger Minuten jeweils ein Reifen geplatzt. Die Gespanne fuhren in Richtung Dresden auf der Autobahn und blieben infolge der Pannen auf dem Standstreifen liegen. Die Fernfahrer räumten große Teile der Reifenteile von der Fahrbahn. Die Autobahnmeisterei sicherte die Unglücksstelle ab, bis ein Pannendienst die Sattelzüge wieder flott gemacht hatte. Geschwindigkeit kontrolliert Bautzen. 201-mal hat es Montagvormittag auf der Autobahn bei Bautzen geblitzt. Binnen fünfeinhalb Stunden passierten mehr als 3.600 Fahrzeuge in Richtung Görlitz fahrende Fahrzeuge die Messstelle des Verkehrsüberwachungsdienstes kurz vor der Abfahrt Bautzen-West. Hier ist Tempo 120 zulässig. Ein in Dresden zugelassener Mercedes wurde mit 177 km/h gemessen. Auf den Fahrer werden ein Monat Fahrverbot, 240 Euro Bußgeld und zwei Punkte zukommen. Die Bußgeldstelle der Landesdirektion wird sich mit den Ordnungswidrigkeiten befassen. Ohne Fahrerlaubnis erwischt Bautzen. Wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis muss sich ein 36-jähriger BMW-Fahrer verantworten. In der Nacht zu Dienstag stoppte eine Polizeistreife den Wagen des Mannes auf der Dresdner Straße in Bautzen. Er zeigte den Beamten zwar einen polnischen Führerschein, Ermittlungen ergaben jedoch, dass ihm die Fahrerlaubnis behördlich entzogen worden war. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt, behielten die polnische Fahrerlaubnis ein und erstatteten Strafanzeige. Vor dem Kindergarten zu schnell Rammenau. Vor der Rammenauer Kita in der Niederdorfstraße hat die Polizei am Montagnachmittag geblitzt. Dabei wurden fünf Fahrer erwischt, die sich nicht an das zulässige Tempo 30 gehalten haben. Der Schnellste fuhr 48 km/h und musste ein Verwarngeld von 35 Euro zahlen. Insgesamt waren hier 18 Fahrzeuge unterwegs. Soldatengräber geplündert Pulsnitz. 53 Soldatengräber auf dem Friedhof an der Pulsnitzer Bahnhofstraße sind über das Wochenende geplündert worden. Die Täter stahlen die Kupferdächer von den Gräbern. Das Material ist etwa 7.000 Euro wert, hinzu kommen Beschädigungen in Höhe von 500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Buntmetalldiebstahl und der Störung der Totenruhe aufgenommen. Moped verschwunden Bretnig. Aus dem unverschlossenen Keller eines Mehrfamilienhauses in der Weststraße ist ein grünes Simson S 51 gestohlen worden. Die Tat hat sich in den vergangenen zehn Tagen ereignet und wurde am Montagmorgen entdeckt. Den Wert der Maschine schätzte der Eigentümer auf 1.200 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu der Straftat aufgenommen.

Die A 4 ist insbesondere zwischen Görlitz und Dresden eine der Hautverkehrsrouten für den grenzüberschreitenden Schwerlastverkehr nach Osteuropa und Russland. Die Anzahl der tonnenschweren Gespanne, die die nur zweispurige Autobahn jeden Tag nutzen, ist in den vergangenen zehn Jahren stetig gestiegen. Auch mit Blick auf die Parkraumsituation kommt die BAB 4 besonders nachts auf diesem Streckenabschnitt immer wieder an ihre Grenzen. Thomas Knaup erklärt weiter: „Dabei stecken alle Fernfahrer in einem beinah unlösbarem Dilemma: Sie müssen ihre gesetzlich vorgeschriebenen Ruhezeiten einhalten, andernfalls drohen hohe Bußgelder. Aber wo, wenn sie besonders nachts keinen freien Stellplatz an den Autobahnen finden?“ (szo)

