Schwergewicht verteidigt den Titel Beim Eislauf-Spaß-Wettbewerb „HeiSZ auf Eis“ gewinnt der Vorjahressieger. Den ersten Platz muss er sich diesmal allerdings teilen.

Gunter Spies begeistert Publikum und Jury im Kostüm eines Sumoringers. Der Mime des Riesaer Stadtmaskottchens muss sich Platz eins diesmal allerdings mit Maxima Harsch teilen, die auf dem roten Teppich mehrere atemberaubende Turnübungen zeigte. © Lutz Weidler

Gut, dass der Sieger auf der Eisfläche nicht einbrechen konnte: Denn auf den ersten Platz bei „HeiSZ auf Eis“ ist ein echtes Schwergewicht geschlittert. Gunter Spies entschied den spaßigen Wettbewerb auf der Volksbank-Eisbahn in der Kategorie Einzel erneut für sich. Schon im vergangenen Jahr hatte er unter tosendem Applaus gewonnen. Dabei zeichnet Spies weniger seine Grazie und Wendigkeit auf dem Eis aus, als vielmehr seine Wandlungsfähigkeit. Kein Wunder, immerhin mimt er regelmäßig mindestens zwei Charaktere: den Riesaer Riesen und den blauen Riesaer Weihnachtsmann.

Für seine siegreiche Nummer auf dem Eis stieg er am Donnerstagabend ebenfalls in zwei Kostüme. Anfangs symbolisierte er in Mönchskutte Riesas Vergangenheit. Darunter verbarg sich im wahrsten Sinne des Wortes die Sportstadt. Mit dem geübten Handgriff eines Stripteasetänzers warf er die Mönchskutte beiseite. Zum Vorschein kam ein Sumoringer. Die nötige Leibesfülle konnte sich Spies in sekundenschnell durch Knopfdruck aneignen. Mit dieser Idee hatte er mal wieder die Lacher auf seiner Seite – und die Jury bestehend aus Markus Ziron von der Volksbank Riesa, Annekathrin Aurich vom SC Riesa, OB Marco Müller, Britta Veltzke von der SZ und Werner Donat von Intersport Donat.

Doch nicht Spies allein favorisierten die Juroren: Auch wenn neben dem Sumoringer kaum noch Platz auf dem ersten Rang war – er musste sich den Ruhm und den Preis mit Starterin Maxima Harsch teilen. Die Riesaerin überzeugte vor allem durch grazile Verrenkungen. Dahinter landete Inspektor Clueso aus Tschechien, der zwar keine besonderen Eislaufkünste zeigte, dafür aber einen kreativen Einfall hatte. Mit Hut, flatterndem Umhang und selbstgebastelter Lupe ging er auf Verbrecherjagd.

Offenbar erhoffte er sich besonders unter wärmenden Mützen die entscheidenden Hinweise. Beim Doppel-Wettbewerb siegten Vivi Zenker und Clara Mückel – und konnten so je 100 Euro mit nach Hause nehmen. Dabei hätten Michelle und Michaela Steude so gern das Preisgeld gehabt – daraus machte das weihnachtliche Zwillingspärchen keinen Hehl. Naja, vielleicht klappt’s ja beim nächsten Mal.

Organisator Torsten Pilz von der Agentur Eventtalent war äußerst zufrieden mit dem fünften Durchgang von HeiSZ auf Eis – besonders, weil es ausnahmsweise einmal nicht geregnet hat. (SZ)

Die Eisbahn steht noch bis Dienstag, 3. Januar, neben dem Rathaus. Öffnungszeiten: bis zum 23. Dezember ab 14 Uhr, in den Ferien ab 10 Uhr (außer Neujahr; ab 14 Uhr). Eintritt: 1,50 Euro am Tag. Schlittschuhe können geliehen werden.

zur Startseite